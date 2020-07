Afrique Centrale: Catalogue Challenge / NG BLING VS TENOR - Le deuxième match qui oppose le Gabon au Cameroun

Après le match Gabon-Cameroun qui mettait en scène Amenem et Mink's au cours de la première saison du catalogue challenge, la team xxl au mic a fait autant pour la saison 2 avec un match dont les acteurs sont Gabonais et Camerounais : NG BLING et TENOR.

Le catalogue challenge qui est porté par Lestat et la team xxl au mic a de nouveau fait appel à un Lion pour se frotter à une Panthère. En effet, après le match Amenem-Mink's de la saison 1, la team xxl au mic nous a proposé dans la nuit du 12 juillet celui opposant NG BLING à TENOR. Pour cet épisode qui concourt une fois de plus à l'interconnexion entre les artistes de l'Afrique Centrale nous avons eu droit à un show époustouflant. Les deux protagonistes ont donné le meilleur d'eux en interprétant les tubes les plus accrocheurs de leur catalogue.

Outre cet aspect festif, on peut déplorer les réactions déplacés de certains internautes envers NG BLING. La team xxl au mic nous donne rendez-vous le dimanche 19 juillet 2020, pour un autre épisode de la saison 2 du catalogue challenge.