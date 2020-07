Congo-Brazzaville: COVID-19 - Le relâchement des mesures barrières constaté dans la ville côtière

Certains habitants de la ville océane ne semblent pas s’inquiéter du nombre croissant des cas de contamination dans le pays, d'autant plus qu'ils négligent les gestes de prévention.

Dans les transports en commun et autres activités, on constate l'inobservance des mesures barrières contre la pandémie. « On se demande si le déconfinement progressif que la population a tant souhaité serait synonyme de laisser-faire. Comment comprendre dans les transports en commun, surtout au niveau de la société STPU, qu'aucune règle barrière n'est respectée », s'est interrogé un Ponténégrin.

Et un autre de se plaindre : «Ces bavettes sont devenues des cache-bouches, parce qu'elles ne ferment que la bouche et non le nez ». La non-distanciation physique, le nombre dépassant une cinquantaine de personnes et le rejet du port de masque sont visibles dans des veillées mortuaires et des églises de réveil.

Face à ce comportement qui s'observait déjà au mois de juin passé, Jean-François Kando, le député-maire de la ville de Pointe-Noire, rappelait à la population que le relâchement au respect des mesures barrières était une chose condamnable. « La situation épidémiologique de la pandémie dans notre pays et l'évolution des chiffres dans notre ville ne laissent aucune place au renoncement des mesures barrières et au relâchement dans les comportements préventifs et collectifs », avait-il déclaré.