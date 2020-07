Afrique: Journée Mandela - Le Secrétaire général appelle à participer à la quête d'un avenir meilleur

communiqué de presse

New York — -- On trouvera ci-après le message vidéo du Secrétaire général de l'ONU, M. António Guterres, à l'occasion de la Journée Nelson Mandela, célébrée le 18 juillet:

Chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de Nelson Mandela, nous rendons hommage à un homme hors du commun, champion mondial de l'égalité, de la dignité et de la solidarité. Madiba était une immense figure morale du XXe siècle, dont l'héritage intemporel continue, aujourd'hui encore, de nous inspirer.

La Journée internationale Nelson Mandela est placée sous le thème « Agir, pour susciter le changement ». C'est donc l'occasion de souligner combien il importe de travailler ensemble - gouvernements et citoyens - pour construire un monde pacifique, durable et équitable.

Nous célébrons cette Journée à l'heure où la pandémie de COVID-19 met en danger toutes les populations à travers le monde, et en particulier les plus vulnérables.

Face à ces vulnérabilités, les chefs d'État et de gouvernement doivent saisir l'importance fondamentale d'être unis et solidaires. La COVID-19 met au jour de profondes inégalités.

Nous devons lutter contre cette pandémie de l'inégalité en adoptant un nouveau contrat social, pour une ère nouvelle.

Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons lutter contre la menace commune que représente la COVID-19 et nous relever, plus forts, après la crise.

Alors que l'Organisation des Nations Unies célèbre son soixante-quinzième anniversaire en cette période de fragilité, nous réfléchissons à la vie et à l'œuvre de Nelson Mandela, qui a incarné les plus hautes valeurs des Nations Unies et dont l'action a suscité le changement.

Détenu, pendant de nombreuses années, pour ses opinions, Madiba n'en a pas moins conservé sa dignité, ne renonçant jamais à ses idéaux.

Que son exemple incite les gouvernements qui détiennent des personnes pour leurs opinions, à les libérer. Il ne devrait pas y avoir de prisonniers d'opinion au XXIe siècle.

Nelson Mandela nous a rappelé que, « tant que la pauvreté, l'injustice et les inégalités flagrantes persisteront dans notre monde, nul d'entre nous ne connaîtra de véritable repos ».

En cette Journée Mandela, souvenons-nous que nous pouvons, et devons, participer à la quête d'un avenir meilleur, fait de dignité et de prospérité pour tous, où chacune et chacun ait ses chances, sur une planète saine.

SOURCE Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies