Angola: COVID-19 - Mise en relief du partenariat publico-privé dans la lutte contre la pandémie

Luanda — La ministre de la Santé a mis en relief et valorisé lundi la contribution et le partenariat publico-privé dans la prévention et la lutte contre la pandémie du Covid-19 en Angola.

Faisant preuve de disponibilité, l'industrie et d'autres institutions manifestent leur solidarité à l'égard de la cause humanitaire et soutiennent les efforts des autorités angolaises dans ce sens, a ajouté Sílvia Lutucuta.

La ministre a tenu ces propos à Luanda lors de la réception d'une machine de dépistage du Covid-19, offerte à son ministère par l'Association des compagnies d'exploitation et de production opérant en Angola (ACEPA).

« Nous reconnaissons le grand appui et la solidarité de diverses entités et organisations à cette tâche ardue de la santé », a-t-elle déclaré à cette occasion.

Elle a ajouté que « les appuis et la solidarité contribuent significativement à l'exécution de la lourde tâche, qui exige de tous la multiplication des sacrifices, en vue de freiner la pandémie. Nous ne savons donc comment remercier l'ACEPA pour cette action ».

L'action de l'ACEPA, institution liée au domaine de pétrole, et qui tend sa main au secteur de la santé, permettra d'élever la capacité de dépistage du Covid-19, à un moment crucial de la lutte contre la pandémie en Angola, a affirmé la ministre.

Selon Silvia Lutucuta, au moment où le nombre des personnes infectées dans le pays atteint environ 500, avec à peine deux infectés dans le secteur pétrolier, la capacité de dépistage en Angola passe de 700 à 1000 échantillons/jour.

Pour sa part, le directeur-général de la "Total E&P Angola" a affirmé que la phase critique que le monde vit appelait aux valeurs de solidarité et de flexibilité.

Olivier Jouny, qui est également vice-président de l'ACEPA, a souligné que « les entreprises du secteur pétrolier et de gaz en Angola travaillent, depuis le début de la crise, en étroite collaboration avec le ministère de la santé dans la prévention et la lutte contre la pandémie du Covid-19 ».

Il y a lieu de signaler que, jusque dimanche (12 juillet) à 19 heures locales, l'Angola avait notifié un décès et 23 nouveaux cas positifs du Covid.