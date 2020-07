Congo-Kinshasa: Marches anti-Malonda - OLPA exige des sanctions après les mauvais traitements des journalistes à Mbandaka et Butembo

*Dans une correspondance adressée au Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, avec ampliation au Premier ministre, OLPA lui demande d'instruire les services pour l'ouverture des actions disciplinaires à l'encontre des agents de police qui ont ciblé délibérément les journalistes à Mbandaka (Equateur) et à Butembo (Nord-Kivu), lors d'un rassemblement contre la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Ci-dessous, l'intégralité de cette correspondance.

Kinshasa, le 11 juillet 2020

N/Réf : 183/CE/CNB-NZ 07/20

Transmis copie pour information :

A son Excellence Monsieur le Premier à Kinshasa/Gombe

A son Excellence Monsieur le Vice Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières à Kinshasa/Lingwala

Excellence,

Concerne : protestation

Le Comité exécutif de l'Observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique (OLPA), organisation non gouvernementale de défense et de promotion de la liberté d'information basée à Kinshasa, al'honneur de venir par la présente auprès de votre haute personnalité pour ce repris en concerne.

En effet, OLPA proteste vigoureusement contre les mauvais traitements subis par plusieurs journalistes dans les provinces de l'Equateur et Nord-Kivu.

Pour votre gouverne, Chançard Lofalo, Christophe Bomboko, Dieu-Merci Boluka, Jordan Ituta, Kadhafi Tsikala, Roger Mulumba et Serge Nkumu respectivement journalistes aux stations de radio Bondeko, Equateur radio, Liberté FM, Libérale FM, Catholique Mwinda, Mambenga,toutes émettant à Mbandaka, chef-lieu de la province d'Equateur, ont été sérieusement molestés, le 9 juillet 2020 à la hauteur d'Afrique hôtel, par les éléments de la Police nationale congolaise (PNC/Mbandaka) sur ordre du Colonel Guylain Nwembo de l'inspection provinciale de la police de Mbandaka agissant à son tour sur ordre de

Didi Edada, maire de la ville. Serge Nkumu, correspondant provincial de l'Agence congolaise de presse (ACP/Mbandaka), n'a pas été aussi épargné par cette brutalité policière.

La police tentait d'empêcher les journalistes d'effectuer leur reportage sur le rassemblement organisé par les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS/Mbandaka), parti politique dont est issu M. Félix-Antoine Tshisekedi, Président de la République. Cette manifestation interdite par le Gouvernement central avait pour but de s'opposer à la désignation et l'éventuelle investiture de M. Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Plusieurs journalistes s'en sont sortis avec des lésions corporelles et leurs effets confisqués(dictaphones, téléphones et argent). Jordan Ituta a été conduit manu militari au bureau du commandement de la ville où il a été relaxé après une demi-heure de privation de liberté.

A Butembo, ville située à 300 kms de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, Grâce Kombi, journaliste à Radio Télé Grands Lacs (RTGL) a été brutalisé par les éléments de la Police nationale congolaise (PNC/Butembo) alors qu'il effectuait aussi son reportage sur une altercation entre policiers et partisans de l'UDPS/Butembo pour les mêmes revendications.

Excellence,

Il est inadmissible que des professionnels de la presse en plein exercice de leur travail puissent faire l'objet de mauvais traitements par ceux qui sont censés protéger les personnes et leurs biens. Ces actes sont de nature à porter gravement atteinte au droit d'informer et d'être informé garanti par la législation congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme dûment ratifiés par la République démocratique du Congo.

En conséquence, OLPA vous prie d'instruire vos services pour l'ouverture des actions disciplinaires et éventuellement pénales à l'encontre des agents de police qui ont ciblé délibérément les journalistes afin de les empêcher de travailler paisiblement et conformément à loi.

Le Comité exécutif de l'OLPA reste persuadé qu'aucun effort ne sera ménagé dans votre chef pour décourager ces pratiques liberticides qui ont jadis terni l'image de marque de nos forces de défense et de sécurité, et qui risquent de menacer aussi la liberté de presse, un des piliers de la jeune démocratie congolaise.

Veuillez agréer, Excellence, l'expression de nos sentiments patriotiques.

Pour le Comité exécutif,

NSINGI BAMENGA Chancelle

Secrétaire Exécutive a.i

ZOMBO LISOLO Nancy

Chargée d'Administration et trésorerie

C.I : -A son Excellence monsieur le Ministre d'Etat à la Communication &

Médias

- A son Excellence monsieur le Ministre des Droits humains

- A Monsieur le Président du bureau du Conseil Supérieur de

l'Audiovisuel et de la Communication (CSAC)