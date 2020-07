Sénégal: Microfinance - Près de 106 millions de francs remis à des groupements de femmes du nord du pays

Podor — La ministre en charge de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam Diop, a remis lundi, à Podor, une enveloppe financière de près de 106 millions de francs à des groupements de femmes de la région de Saint-Louis (nord), a constaté l'APS.

De cette somme d'argent, 25 millions de francs sont réservés à des mutuelles isolées géographiquement, a-t-on appris lors de la cérémonie officielle de remise à laquelle ont pris part l'adjoint du gouverneur de Saint-Louis chargé des affaires administratives et d'autres autorités locales.

Cette action entre dans le cadre d'une tournée nationale de mise en œuvre du programme de résilience et d'appui sectoriel de la micro finance et de l'économie sociale et solidaire, "face aux effets néfastes de la pandémie de Covid 19".

Zahra Iyane Thiam Diop a rappelé que cette initiative s'adressait particulièrement aux mutuelles d'épargne et de crédit dites "isolées", aux groupements de femmes, aux coopératives, entreprises et micro entreprises s'activant dans le développement local.

"L'objectif est de contribuer à la relance économique post-covid 19 par une redistribution des richesses au niveau des bases productives", a-t-elle fait valoir.

S'intéressant au nord du pays, la ministre en charge de la Microfinance a insisté sur son dynamisme économique essentiellement porté par les groupements, les coopératives, les entreprises et micro entreprises à la base évoluant dans l'exploitation, la production et la transformation de produits agricoles, halieutiques et d'élevage.

La région parvient à fournir une bonne partie de la production nationale en matière de céréales, d'oignon, de riz ou de poisson, alors que la crise engendrée par le Covid-19 a fini d'avoir des répercussions économiques sur tous les secteurs d'activités, a-t-elle fait remarquer.

Les bénéficiaires et autres orateurs à cette cérémonie ont magnifié cette initiative non sans adresser des remerciements au gouvernement