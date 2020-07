Cote d'Ivoire: Année scolaire 2020-2021 - Un mois de cours pour la mise à niveau des élèves

La rentrée scolaire 2020/2021 est prévue le 14 septembre prochain. En vue de bien préparer l'ensemble des élèves pour cette nouvelle année scolaire, le ministère de l'Education nationale annonce « un mois d'enseignement consacré à une révision complète de tous les programmes pour mettre tous les élèves à niveau dès la rentrée des classes en septembre".

L'information a été donnée, hier, par le chef de cabinet de Mme la ministre Kandia Camara, Kouyaté Abdoulaye. Cette décision pour répondre aux nombreuses difficultés de l'année scolaire écoulée fortement marquée par la pandémie à Covid-19.

«L'année scolaire 2019-2020 a été ébranlée dans son dynamisme par l’événement d'une crise sanitaire inédite.

La gravité de la pandémie de la Covid-19 a profondément affecté le fonctionnement normal de notre système éducatif à l'image de tous les pays du monde par la fermeture brutale et inattendue des établissements scolaires»

A expliqué le directeur de cabinet. Au cours de cette conférence de presse, qui avait pour objet le lancement officiel des inscriptions en ligne, l'émissaire du ministre de l'Education nationale a indiqué que les mêmes opérateurs de téléphonie mobile Orange, Mtn et Moov-Ci ont en charge cette opération.

Cette dernière débute le mercredi 15 juillet pour prendre fin le dimanche 13 septembre à minuit. Les coûts restent inchangés. Pour le public, 6.000F dont 5.000 pour l'inscription et 1000F pour la carte d'identité scolaire.

Pour les établissements privés, le coût de l'inscription en ligne est de 3.000F dont 2000F pour l'inscription et 1000F pour la carte d'identité scolaire. Au niveau de l'enseignement technique et professionnel, le cout de l'inscription en ligne s'élève à 12.000F pour le public et 6.000F pour les établissements privés.

L'an dernier, selon le Directeur des stratégies, de la planification et des statiques (Dps), Mamadou Fofana, plus de 2,2 millions d'élèves étaient inscrits lors de l'année scolaire 2019-2020. Cette même année, 782.000 élèves ont présenté les épreuves du Cepe et de l'entrée en sixième, 93% de taux d'admission.