Congo-Kinshasa: 60ème anniversaire de l'Indépendance - Les FARDC réitèrent leur fidélité à Félix Tshisekedi

Déclaration des FARDC lue par son porte-parole le Général Léon Richard Kasonga

«Nous, officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers et hommes de troupes, saisissons l'opportunité que nous offre cette circonstance pour souhaiter et présenter nos vœux de bon anniversaire au Président de la République, Chef de l'Etat et Commandant Suprême en ce moment précis où notre pays célèbre le 60ème anniversaire de son accession à la souveraineté internationale et nationale.

Nous tenons à rappeler que conformément à la Constitution de la République, les forces armées de la République Démocratique du Congo qui sont apolitiques, républicaines, nationales et dissuasives ont pour mission : la protection des gens et de leurs biens, la sauvegarde de l'intégrité territoriales et de notre indépendance, ainsi que la protection jusqu'au sacrifice suprême des institutions légalement établies, dont la première est le Président de la République.

En outre, nous officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers et hommes de troupes, restons résolument engagés à ne jamais trahir le Congo conformément à notre serment. Car, les forces armées de la République Démocratique du Congo sont le ciment de l'unité nationale.

Ce serment traduit également notre détermination à servir la patrie dans la discipline, avec abnégation et circonspection.

Respectueuses des droits de l'homme, du droit international humanitaire et des règles d'engagement dans l'accomplissement de leur mission régalienne, nous vous assurons que les forces armées de la République Démocratique du Congo sont totalement dévouées au service du peuple congolais et à la cause du Congo.

Elles vous promettent d'exécuter scrupuleusement et correctement toutes vos instructions en vue d'éteindre tous les foyers d'incendie et neutraliser de manière définitive toutes les forces négatives, auteur de l'insécurité à travers l'ensemble du territoire national de manière à produire la paix, facteur essentiel pour garantir les investissements producteurs des richesses et du développement de notre pays.

A l'issue de la réunion du Haut Commandement élargie aux commandants régions et aux secteurs opérationnels de l'ensemble de notre pays, tenue ce samedi 11 juillet 2020 au Palais de la Nation à Kinshasa, nous officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers et hommes de troupes, réitérons toute notre fidélité à Votre Suprême Autorité ainsi que notre attachement indéfectible à Votre Auguste Personne pour matérialiser la vision de faire des forces armées de la République Démocratique du Congo une armée réellement nationale, professionnelle et moderne».