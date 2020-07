Congo-Kinshasa: Ngaba - Telé Mukwangwa conscientise la jeunesse pour le changement des mentalités

Le Bourgmestre de la Commune de Ngaba, Telé Mukwanga a lancé, samedi dernier, une opération socio-sécuritaire dénommée : «Dénonçons les Kuluna», en parfaite collaboration avec l'ONG-LYREC ainsi que le département de la jeunesse de la municipalité de Ngaba. A l'en croire, cette opération incarne la vision quinquennale de l'autorité provinciale de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka. De ce fait, au cours d'une cérémonie du lancement de cette campagne, l'autorité municipale a énoncé quelques slogans qui vont dans le sens de matérialiser cette action, à savoir : « Ngaba-Bopeto TELEMA » et « Ngaba-Propre-Sans Kuluna »

Accompagné par la plateforme dénommée "LYREC", la Commune de Ngaba a été électrolysée par les jeunes de cette ONG qui ont communiqué un message fort, presque similaire à celui de l'autorité Municipale. Voilà, ce qui aura d'ailleurs justifié la raison partenariale de cette action. Pour le visionnaire de la campagne pour le Changement des mentalités, l'ONG-LYREC, le message fort était incarné dans le slogan : «Congolais Bongwana» qui pointe trois thématiques principales, à savoir : Lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics ; lutte contre la pandémie de la Covid-19 ; lutte contre l'insalubrité et la protection de l'environnement ainsi que la paix et la sécurité. L'action du Bourgmestre de Ngaba, Telé Mukwanga vise à lutter contre le Phénomène Kuluna. Elle a pour slogan "Dénonçons les Kuluna".

Au cours de cette cérémonie, le Bourgmestre Telé Mukwanga a salué le travail de ces jeunes pour éradiquer le Phénomène Kuluna dans sa municipalité et aussi pour la garder salubre. «Je félicite la jeunesse de la Commune de Ngaba qui est ici présente. Ensemble avec elle, nous avons voulu lancer une opération dénommée "Dénonçons les Kuluna" pour sensibiliser la population au changement des mentalités. Cette action s'inscrit dans la droite ligne de la vision du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi et aussi celle de l'autorité provinciale, Gentiny Ngobila que je représente ici dans ma Commune. Et, pour lutter contre l'insalubrité avec son slogan "NGABA-Bopeto Telema" dans le souci d'assurer la sécurité sanitaire à tous », a conclu l'autorité municipale.