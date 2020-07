Afrique: Initiative immunité communautaire - Baaba Maal nommé porte-voix des populations marginalisées d'afrique

Dans le cadre de l'initiative «Immunité Communautaire», le lead vocal du Daande Lenol, Baaba Maal a été nommé Porte-voix des populations marginalisées par trois organisations panafricaines que sont «Southern African Trust, African Philanthropy Network et Trust Africa», informe un communiqué qui nous est parvenu hier, lundi 13 juillet.

«La nomination de Baba Maal est en reconnaissance de son vécu et de son engagement constant à utiliser son art pour donner la parole aux sans-voix.

Il est une star de la musique ayant une très grande réputation en Afrique et à travers le monde, connue pour son engagement auprès des communautés marginalisées en Afrique et ailleurs, et qui a passé la plupart de son temps à mobiliser du soutien et des ressources pour les communautés et les personnes susvisées», explique-t-on dans le document.

Selon la même source, «les trois organisations panafricaines travaillent ensemble dans le cadre de l'initiative Immunité Communautaire pour apporter un soutien à impact rapide capable de soulager en toute urgence les communautés marginalisées et les personnes vivant en marge de la société».

Et d'ajouter, «l'acte ainsi posé apportera également un large soutien aux initiatives politiques visant à proposer des solutions à long terme qui amélioreront les conditions de vie des groupes pauvres et marginalisés du continent».

La nomination de Baaba Maal entre dans le cadre de «l'intérêt public que suscitent les grandes célébrités (athlètes, artistes et acteurs de la société civile) comme plate-forme pour faire porter le message là ou il n'a pas été entendu et, partant, venir en aide aux personnes les plus touchées de la société».

Selon toujours le communiqué, « Southern African Trust, African Philanthropy Network et Trust Africa d'une part, et Baaba Maal, d'autre part, travailleront en étroite collaboration pour sensibiliser et collecter des fonds qui seront utilisés pour apporter un soutien indispensable aux communautés marginalisées grâce à l'initiative Immunité Collective».

Des concerts et des programmes de sensibilisations seront organisés dans le cadre de cette collaboration sur une période initiale de six mois pour renforcer le soutien à l'initiative.