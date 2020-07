Cote d'Ivoire: Duncan Kablan Daniel - «Je souhaite que notre pays reste toujours une terre de justice... »

«En ces périodes de turbulences et de doute, je souhaite vivement que notre pays reste toujours une terre de justice, de paix et de progrès». Ce sont les vœux du désormais ex vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Duncan Kablan Daniel, après l'annonce de sa démission hier, lundi 13 juillet.

Dans le communiqué de presse qui nous est parvenu, Duncan Kablan Daniel est aussi revenu sur sa gestion des affaires publiques.

«Ce furent des années d'intense travail, de dur labeur et de profondes réformes structurelles et sectorielles qui ont permis, chaque fois, à notre pays de rebondir et d'améliorer son développement au quadruple plan politique, économique, social et culturel», a-t-il déclaré.

Selon lui, «l'un des grands buts et moteurs de l'action menée a été la recherche du rassemblement de l'union des filles et fils de notre pays en vue d'atteindre, dans un cadre de cohésion nationale et de stabilité durable, une prospérité forte et de plus en plus inclusive».

Par la même occasion, il a tenu à remercier le Président ivoirien, Alassane Ouattara. «Je voudrais remercier son excellence Monsieur Alassane Ouattara, d'avoir bien voulu accepter, après plusieurs rencontres, la deuxième lettre de démission que j'ai eu à lui présenter, le 27 février 2020, pour des raisons de convenance personnelle.

Cette acceptation s'est traduite par sa lettre datée du 8 juillet 2020 et remise dans la soirée de ladite date», a fait avoir Duncan Kablan Daniel. Il ajoute : «je voudrais ensuite lui exprimer ma profonde gratitude de l'opportunité qu'il a bien voulu m'offrir de travailler, notamment à deux reprises à ses côtés pour servir notre beau pays».

Duncan Kablan Daniel n'a pas non plus manqué de revenir sur la création du mouvement PDCI-Renaissance dont le but est pour lui de «servir de courroie de transmission, de lien entre tous les citoyens de son pays et notamment entre ceux qui partagent l'idéal et les valeurs de dialogue, d'union, de justice, de paix et de progrès du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le Président Félix Houphouët Boigny».

En effet, la démission de Duncan Kablan Daniel de son poste de vice-président de la Côte d'Ivoire qu'il occupe depuis 2017, survient quelques jours après la mort du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.