Sénégal: Thierno Seydi - "Transférer Ismaïla Sarr de Rennes à Watford était le bon choix"

Dakar — L'attaquant sénégalais Ismaila Sarr a fait le bon choix en quittant Rennes (France) pour rejoindre Watford malgré le parcours du club anglais obligé de lutter actuellement pour son maintien en Premier League (élite anglaise), a réitéré son agent Thierno Seydi.

"En dépit de la situation de Watford, nous restons convaincus d'avoir fait le bon choix en le faisant passer de Rennes à Watford, un club qui avait fait de bons résultats les années précédentes et qui connaît malheureusement cette saison une période plus difficile", a déclaré Thierno Seydi dans un entretien avec l'APS.

Ismaila Sarr aurait pu aller à Barcelone (Espagne) avant Rennes, selon l'agent de joueurs sénégalais, mais c'était prématuré à l'époque, dit-il.

"Notre expérience dans le milieu nous conforte à l'idée qu'une carrière se construit étape par étape", argumente Thierno Seydi, rappelant avoir agi de la même manière avec Sadio Mané (Liverpool, Angleterre).

Il a dit avoir "fait sortir" Mané du FC Metz qui, à l'époque, était relégué en National (D3 française) après les Jeux olympiques de Londres pour les Red Bulls de Salzburg (Autriche), une option qui lui avait valu "des critiques acerbes".

"A ce moment-là, nous avions estimé que c'était le meilleur endroit pour qu'il puisse grandir, et de cette équipe, dans ce championnat intermédiaire, il a rejoint Southampton puis actuellement Liverpool", au sein duquel "il fait notre fierté à tous", a-t-il poursuivi.

Thierno Seydi a indiqué avoir appliqué la même méthode à la carrière de Idrissa Gana Gueye, qui a quitté Lille (France) pour Aston Villa puis Everton avant de revenir en France, au PSG.

"Cette stratégie ayant marché pour les deux premiers, nous l'avons appliquée pour Ismaila Sarr, et c'est ce plan de carrière qu'on fera avec Krépin Diatta (Bruges, Belgique)", a insisté l'agent de joueurs sénégalais, qui ne gère plus les carrières de Mané et Guèye.

Il affirme que sa stratégie est "le bon plan de travail et la bonne méthode", mais il y a ensuite "ensuite le travail personnel du joueur et le destin de tout un chacun". "Oui, c'est important parce qu'au-delà du travail fait par l'agent, il y a le talent, le travail et la main de Dieu", a-t-il relevé.

Thierno Seydi estime que malgré la situation de Watford, actuellement premier non relégable en Premier League à trois journées de la fin du championnat, Ismaïla Sarr, son protégé, "fait une saison sérieuse et c'est d'ailleurs la coupure due à la pandémie du Covid-19 qui lui a coupé les jambes".

"Heureusement, ils ont encore leur destin entre leurs mains et on espère et prie qu'ils vont assurer leur maintien dans l'élite anglaise", a conclu l'agent de joueurs.

Ismaïla Sarr, formé à Génération Foot, est passé au FC Metz, à Rennes avant de rejoindre Watford au début de la saison 2019-2020.