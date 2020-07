Tunisie: Maison de la marionnette de Siccaveneria - L'intarissable initiative keffoise

Culture, savoir-faire, transmission et relais, tout est bon à prendre pour redorer la blason de la cité du Nord-Ouest. Le Kef et ses villes voisines sont le terrain d'une agitation culturelle et touristique qui puise de l'histoire pour construire le présent.

Dans le cadre de la promotion et de la mise en valeur de la région du Kef, de son patrimoine artisanal et son savoir-faire, une stratégie de promotion du tourisme régional a été mis en place par le projet Siccaveneria de la région du Kef et l'agence de promotion territoriale SiccaInvest via un partenariat avec le Centre national des arts de la marionnette, signé hier, 13 juillet 2020, au Café-théâtre du Nord de Tajerouine.

Ce partenariat porte en premier lieu sur l'inauguration de la première filiale régionale de la «Maison de la Marionnette» au Kef, lancée par le Centre national des arts de la marionnette, située à la Cité de la Culture à Tunis. La maison de la Marionnette, filiale Kef, sera hébergée à la Maison du Tourisme Siccaveneria, au cœur de la Médina du Kef et fera partie du circuit touristique incontournable de la ville.

En second lieu, ce partenariat porte sur le lancement d'un club permanent de marionnettes à l'espace Café-Théâtre du Nord à Tajerouine qui sera animé et encadré par les compétences du Centre national des arts de la marionnette.

A cette occasion, le Centre national des marionnettes débarquera à la région du Kef du 13 au 15 juillet et amènera avec lui une foire des marionnettes, des spectacles ainsi que des ateliers.

La première journée a été marquée par l'inauguration de la Maison de la Marionnette à la Maison du Tourisme Siccaveneria à la Kasbah du Kef, suivie d'une visite de la foire de la marionnette et d'une exposition des œuvres d'artistes marionnettistes et des produits dérivés au Café-théâtre du Nord de Tajerouine.

En fin de journée se sont tenues la cérémonie et la signature de la convention de partenariat entre le Centre national des arts de la marionnette, le commissariat régional à la culture du Kef et l'espace culturel Café-Théâtre du Nord de Tajerouine.

Pour finir la journée avec le spectacle «"Al Bajaat" les cygnes» au Café-Théâtre du Nord de Tajerouine.

Aujourd'hui 14 juillet à 11h00, présentation de la pièce de théâtre "Tabib Eldhayaa" au Complexe culturel de Tajerouine et à 17h00, le premier atelier de marionnettes pour enfants.

Le mercredi 15 juillet, à 10h30, deuxième atelier de marionnettes pour enfants et à 17h00 un atelier de performance de marionnettes pour enfants.