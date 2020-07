Ile Maurice: Elizabeth Keeve - «Notre logiciel d'entretien vidéo réduit le temps de présélection des candidats jusqu'à 50 %»

interview

Avec sa plateforme d'entretien vidéo à sens unique, Bolt Talent Solutions facilite la présélection des candidats pour les recruteurs. La Mauricienne Elizabeth Keeve, la Managing Partner, l'explique.

Depuis quand Bolt Talent Solutions commercialise cette plateforme d'entretien vidéo?

La pandémie du Covid-19 a eu un impact majeur sur le marché du travail dans le monde, la plupart de nos réquisitions étant suspendues en avril. Cette épidémie a paralysé le monde. Le taux de chômage à Maurice est monté en flèche, passant de 6,7 % en 2019 à 17 % en mai 2020 en raison de fermetures d'entreprises, de pertes d'emplois et de réductions de salaires. Cette période a été pour nous une opportunité de concentrer notre énergie sur l'innovation et de faire face à l'adversité. Nous avons affiné nos systèmes et processus existants et aussi sur la formation de notre personnel. Nous avons mis au point une technologie d'entretien vidéo à sens unique. Cette nouvelle plateforme a été lancée en mai 2020 en Afrique du Sud et à Maurice.

-Dans la pratique comment cette plateforme d'entretien vidéo fonctionne-t-elle ?

Nos agents ont une réunion avec les responsables du recrutement de l'entreprise pour mieux comprendre les compétences essentielles et les expériences requises pour le poste vacant qu'ils veulent remplir. Nous créons un emploi pour fournir aux candidats un contexte sur une entreprise et les exigences de l'emploi. Bien que nous puissions certainement proposer des questions aux candidats, nous accueillons et encourageons également la contribution des entreprises. Celles-ci doivent nous indiquer ce qu'elles aimeraient entendre des candidats et nous l'inclurons dans le cadre de l'entretien vidéo. Les candidats reçoivent une invitation personnalisée pour répondre et terminer l'entretien vidéo à l'aide de l'outil Bolt, qui peut être utilisé n'importe où, à tout moment et sur n'importe quel appareil digital. Ils peuvent tester la technologie et enregistrer leurs réponses quand ils se sentent prêts. Ils ne sont plus que des dates sur un curriculum vitae mais des personnes qui partagent leurs expériences professionnelles antérieures en vidéo. Le recruteur reçoit une notification lorsque les entretiens seront prêts à être consultés. Il peut voir les candidats répondre aux questions d'entrevue préalablement soumises et a alors un aperçu de leur personnalité et de la façon dont ils se présentent.

-En quoi cette plateforme d'entretien vidéo aide les recruteurs, les directeurs des Ressources humaines et les sociétés ?

Nous savons tous que les méthodes d'entretien traditionnel peuvent faire perdre beaucoup de temps et de ressources entre les conflits d'horaires, les absences et les candidats inadaptés. Pour le candidat, cela peut signifier qu'une entreprise n'est tout simplement pas organisée et cela ne fait pas bonne impression. Pour les recruteurs, le temps perdu sur la planification signifie du temps consacré à des tâches plus significatives telles que l'établissement des relations avec les candidats, la création de communautés de talents et l'amélioration de la stratégie et l'image de marque de l'employeur afin d'attirer des talents. Notre logiciel d'entretien vidéo réduit le temps de la présélection des candidats jusqu'à 50 %. Vous invitez, programmez et vous sélectionnez, c'est aussi simple que cela. Les entretiens vidéo permettent aux candidats d'assister à des entretiens en ligne à travers le monde, via le Web ou leur mobile, à leur convenance, tout leur en offrant une expérience standardisée et cohérente. Les outils d'entretien vidéo permettent de personnaliser la plateforme avec des bannières, des vidéos, des thèmes de couleur et des logos. De cette façon, votre organisation sera perçue comme étant technophile et attrayante aux candidats. Toutes les vidéos sont disponibles pour référence future avec une conformité totale aux réglementations GDPR.

De la même manière, les évaluations et les commentaires sont également enregistrés pour les audits à venir. De nombreux outils d'entretien vidéo ont des capacités avancées d'intelligence artificielle pour les analyser et générer des profils comportementaux et sont en mesure de recommander l'ensemble de candidats les plus pertinents pour le poste. De plus, la communication virtuelle après le Covid-19 est une compétence critique car la plupart des lieux de travail nécessitent désormais que le personnel communique efficacement sur les outils vidéo virtuels. Ce logiciel d'entrevue présente les compétences d'un candidat à cet égard. Ensuite, compte tenu de tous les protocoles sanitaires que les services des Ressources humaines et les candidats doivent respecter, cet outil d'entretien agit comme une solution sûre, qui respecte la distanciation physique. Cette plateforme est destinée à tous les clients utilisant nos services de soutien au recrutement ainsi qu'à toute personne à la recherche de la prochaine étape dans son parcours professionnel.

Les recruteurs et les DHR ne préfèrent-ils pas rencontrer les postulants en personne ?

Cet outil ne remplace pas les entretiens en personne. Il réduit simplement les contacts dans les étapes initiales des processus de recrutement. Il permet aux directeurs des ressources humaines et du recrutement d'investir uniquement du temps dans les candidats sélectionnés, qui passeront par une entrevue en personne. Notre logiciel d'entretien vidéo rend la collaboration entre les recruteurs et les gestionnaires d'embauche beaucoup plus efficace que l'entretien téléphonique ou en personne. Cela évite au candidat et à l'entreprise de prendre du temps sur leurs horaires pour assister physiquement aux entretiens. De nos jours, les candidats s'attendent à une réponse presque instantanée par rapport à leur candidature, à un processus d'entretien fluide et à un délai de recrutement rapide. Quand il s'agit d'acquérir les meilleurs talents, la course est lancée et les entreprises doivent utiliser tous les outils à portée de main pour raccourcir le processus de recrutement, améliorer la qualité et offrir une excellente expérience aux candidats. Notre outil vidéo à sens unique réduit les risques pour la santé associés à la rencontre des candidats en personne et assure la continuité des activités avec l'embauche pendant le confinement et le retour progressif du personnel sur le lieu de travail.

-Maintenant que le confinement a été levé et que la vie a presque repris son cours normal, cette plateforme d'entretien vidéo est-elle encore d'utilité ?

Comme je l'ai dit, cet outil d'entrevue vidéo ne remplacera jamais les entrevues en personne, mais il fait gagner du temps dans la phase initiale de sélection des candidats. Il existe de nombreuses tâches administratives sans valeur ajoutée et des conversations initiales répétitives, qui drainent des ressources très précieuses au sein d'une entreprise. Cet outil permet au personnel clé de se concentrer sur les activités importantes en adoptant des moyens d'automatiser les processus de présélection lors du recrutement. Nous lancerons bientôt d'autres outils vidéo de pointe liés à l'amélioration de l'expérience des candidats.