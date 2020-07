Cote d'Ivoire: Eudoxie Yao/Marie Noëlle Kouassi - Le Choc des rondeurs !

Les internautes connaissent Eudoxie Yao qu'ils appellent affectueusement la "Go bobaraba" ou encore la "Go en pim". Mais depuis quelques semaines, une autre star du Net, aux rondeurs aussi impressionnantes que celles de la "go en pim", fait sensation sur la Toile. Dénommée Marie Noëlle Kouassi, la jeune dame qui se fait appeler "Anti-Covid-19" affole déjà les compteurs sur les réseaux sociaux.

Révélée au cours d'un événement tenu au Campus de Cocody, la jeune étudiante en philosophie, niveau Master et employé dans une agence de communication, a déjà trouvé grâce aux yeux de la gent masculine par ses fessiers imposants. Et déjà, cette ascension suscite un clash non seulement entre les internautes sur la beauté de ces deux "bombes", mais également entre les deux stars.

La semaine dernière, dans une vidéo live, la "Go bobaraba" a manifesté vigoureusement son mécontentement contre la nouvelle star. « Je ne connais pas cette Marie Noëlle, mais dites-lui d'arrêter de gâter mon nom. Si elle veut faire comme moi, c'est son problème, mais on n'est pas sur le même chemin », a lancé Eudoxie Yao.

De son côté, la "Go Anti-Covid-19" affirme ne pas savoir l'origine de cette attaque de la go bimbo à son égard. « Je n'apprécie moi-même pas d'être comparée à Eudoxie. Je n'ai jamais parlé d'elle ou même prononcé son nom dans mes vidéos. Je la considère comme une devancière, c'est tout », s'est défendue Marie Noëlle dans une vidéo live sur la Toile.

Pour l'heure, les commentaires vont bon train sur les réseaux sociaux et chacun y va de son interprétation et appréciation de la beauté des deux stars qui font sensation sur la Toile avec leur rondeur et leur potentiel fessier.