Congo-Kinshasa: Sécurité alimentaire - Félix Tshisekedi relance la RSG

Autrefois entreprise publique, la Reserve stratégique générale (RSG) renaît de ses cendres comme un service spécialisé de la présidence de la République.

L'ordonnance du 1er juillet 2020 portant sa création, son organisation et son fonctionnement comme service spécialisé au sein du cabinet du chef de l'Etat a été lue le 13 juillet à la télévision nationale. Autrefois entreprise publique et dissoute depuis le 16 mai 2020, ce service, a signifié cette décision, est placé sous l'autorité directe du chef de l'Etat. Il sera dirigé par un comité de pilotage et une direction.

Dans une autre ordonnance, le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, a nommé les membres dudit comité de pilotage. Il a comme coordonnatrice, Mame Dady Bidiafu Makedika; coordonnateur adjoint chargé des questions administratives et financières, Trésor Kizito Muyembi. Didier Mbuyi Mundela et Nestor Kabamba Ilunga sont nommés respectivement coordonnateur adjoint chargé des questions techniques et coordonnateur adjoint chargé des questions opérationnelles.

Il est, en effet, rappelé que, selon le décret n° 016/2003 du 2 mars 2003 portant création et statuts de la RSG, celle-ci avait été conçue comme une entreprise publique à caractère agropastoral, industriel, commercial et social. La loi a confié à cette dernière comme objet notamment de constituer des réserves des produits stratégiques par la production et/ou l'achat en vue de permettre à l'Etat de faire face à des situations de crise, de pénurie, de calamités naturelles et de catastrophes ; d'assurer ou de promouvoir la production agropastorale et industrielle des produits de première nécessité et de distribuer en gros et réguler les stocks de ces produits en fonction des besoins de la nation.