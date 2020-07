Congo-Brazzaville: L'Union européenne aide le Congo à prévenir la maladie à virus Ebola

Suite au foyer du virus Ebola déclaré récemment dans la province de l'Equateur en République démocratique du Congo, l'Union européenne (U.E) a alloué 30 millions de FCFA en fonds humanitaire pour soutenir des activités de prévention et de détection précoce de la maladie dans les zones limitrophes du Congo-Brazzaville.

Les fonds alloués par l'U.E permettront à la Croix-Rouge congolaise de venir en aide aux trois départements à haut risque par rapport à leur proximité géographique ou aux liens commerciaux avec la zone affectée en RDC. Il s'agit des départements de la Cuvette, de la Likouala et des Plateaux. Le financement soutiendra des activités de sensibilisation et d'information dans les communautés de Loukolela, Mossaka, Liranga et Makotipoko, y compris des émissions radiodiffusées et des actions menées par des volontaires.

Par ailleurs, ces volontaires, dûment formés, seront engagés dans les différents domaines de l'intervention, entre autres, la désinfection des lieux publics en coordination avec les autorités sanitaires. La préparation préventive prévoit également l'acquisition de stocks de matériel de protection personnelle pour les volontaires. « Toutes ces actions se feront dans le cadre du plan de préparation du ministère en charge de la Santé de la République du Congo », précise le communiqué de presse de l'UE.

En réalité, la République du Congo partage de nombreux liens commerciaux et sociaux avec la province de l'Equateur, d'où l'importance de promouvoir des comportements sûrs et sains au sein de la population afin de réduire le risque d'une potentielle propagation de la maladie à virus Ebola. En même temps, le travail avec les communautés reste essentiel pour assurer leur accès à des informations fiables sur la maladie et qu'elles comprennent les mesures sanitaires. Dans le contexte actuel, toutes les mesures prises tiendront également compte des mesures de prévention et du contrôle des risques liés au coronavirus.

En rappel, le financement accordé s'inscrit dans le cadre de la contribution globale de l'UE au Fonds d'urgence pour les secours en cas de catastrophe de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.