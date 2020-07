Congo-Brazzaville: Commune de Loandjili - Le nouveau maire se dit conscient de l'énormité de sa tâche

Le nouvel administrateur-maire du quatrième arrondissement de la ville côtière, Zéphirin Nguié, s'est ainsi exprimé à l'occasion d'un entretien qu'il accordé, le 12 juillet, aux Dépêches de Brazzaville.

Répondant à la presse sur les attentes des habitants de Loandjili, Zéphirin Nguié a expliqué qu'il est conscient de l'énormité de sa tâche et de plusieurs défis à relever dans son arrondissement. « Tout en remerciant le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui vient à nouveau de me confier la gestion du quatrième arrondissement de Pointe-Noire, Loandjili, je suis conscient de l'énormité de ma tâche et de plusieurs défis à relever », a-t-il déclaré.

Qui est Zéphirin Nguié ?

Le nouveau maire de Loandjili est le plus ancien de tous les autres administrateurs maires d'arrondissements de la ville de Pointe-Noire nommés récemment par décret n°2020-197 du 9 juillet 2020 du président de la République. Père de huit enfants, il est né en 1952 sur les terres d'Ondéndoula, district d'Ollombo dans le département des plateaux. Après le cycle primaire, il passe ses études secondaires et supérieures entre 1967 et 2006 au Congo et à l'étranger.

Sur le plan professionnel, syndical et politique, il a travaillé pendant plusieurs années comme cadre de l'ancienne Agence de transcongolaise de communication au port autonome de Pointe-Noire. Syndicaliste avéré, il a été sous-préfet du district de Madingo Kayes dans le département du Kouilou. Zéphirin Nguié est membre du comité central du Parti congolais du travail, il a passé huit ans administrateur-maire du cinquième arrondissement de Pointe-Noire, Mongo-Mpoukou, depuis sa création avant d'être nommé nouvel administrateur maire du quatrième arrondissement, Loandjili. Il succède à Fernande Marie Catherine Dékambi à ce poste.