Afrique de l'Ouest: UEMOA - Le marché boursier termine sur une note négative la deuxième semaine du mois de juillet

Le marché bousier régional a terminé la semaine du 6 au 10 juillet dans le rouge. Selon la Société de gestion et d'intermédiation (Sgi) sénégalaise Impaxis Securities , les indices Brvm 10 et Brvm C ont cédé respectivement 2,05% et 2,58%.

Elle indique tout de même que la valeur TOTAL C Ia été le titre le plus actif en volume quand l'action SNTS vient en tête des titres les plus actifs en valeurs. Impaxis Securities note également que l'indicateur du climat des affaires dans l'union s'est légèrement redressé.

« Cette deuxième semaine du mois de juillet termine sur une note négative ». C'est ce qui ressort de la revue hebdomadaire de Impaxis Securities. Selon laquelle, le marché a continuellement clôturé dans le rouge toute la semaine.

En variation hebdomadaire, la Société de gestion et d'intermédiation (Sgi) relève que le compartiment actions de la bourse a subi une importante baisse. Elle indique dans la foulée que les indices Brvm 10 et Brvm C ont cédé respectivement 2,05% et 2,58%.

« La capitalisation boursière est ainsi passée de 4 050 481 450 796 XOF à 3 945 857 804 806 XOF, soit une chute de 2,58% de la valorisation globale des actions », note la Sgi sénégalaise.

Qui ajoute qu'à l'exception du Brvm-Transport (+1,06%), tous les autres indices du marché se sont dépréciés et qu'au terme de cette semaine, les indicateurs d'activités du marché font état de 256 742 titres transigés pour une valeur de 699 391 403 XOF (-46,36% par rapport à la semaine passée).

A en croire la revue de Impaxis Securities , la valeur TOTAL C I (TTLC ; -14,29% à 1200 XOF) a été le titre le plus actif en volume quand l'action SNTS (- 3,10% à 12 500 XOF) vient en tête des titres les plus actifs en valeurs avec 56,22% des valeurs de transactions de la semaine.

Par ailleurs, la valeur Crown Siem (SEMC ; +37,04% à 185 XOF) réalise la meilleure performance de la semaine, indique-t-elle.

Elle montrer que en sens que cette brillante appréciation du titre est liée à la belle performance affichée par ses états financiers publiés depuis le mercredi 01 juillet.

En effet, le spécialiste ivoirien de l'emballage métallique a réalisé un résultat net de 690 millions XOF après une perte de 75 millions XOF pour l'exercice 2018, soit un bond de 1026,3%.

Aussi, la Sgi sénégalaise confie que la configuration actuelle du marché qui se traduit par un ralentissement séquentiel des trajectoires de reprise laisse entrevoir des points d'entrée qui pourront être exploités lors du retour effectif à la normale de l'activité économique.

« Le rétablissement graduel des fondamentaux macroéconomiques dans les États de l'union devrait soutenir un retournement de la tendance », renseigne la Sgi.

Qui explique que selon les données disponibles, l'indicateur du climat des affaires dans l'union s'est légèrement redressé, en lien avec l'assouplissement des mesures de restriction prises par les États dans le cadre de la crise de Covid-19.

Ces allègements, remarque-t-elle, ont induit une reprise progressive de l'activité économique et une baisse moins prononcée des indicateurs de conjoncture.

L'indice harmonisé des prix à la consommation du mois de juin au Sénégal et au Burkina Faso est ressorti en baisse respectif de 0,2% et 1,3% par rapport au mois de mai, souligne Impaxis Securities avant de signifier enfin que cette tendance devrait être observée en Côte d'Ivoire et dans le reste de l'union.