Cameroun: Coopération Cameroun-Tunisie - On parle de création d'entreprises

L'ambassadeur a été reçu au cours d'une audience axée sur les relations entre les deux pays dans les domaines des Pme et de l'artisanat.

En fin de séjour, Jalel Snoussi, ambassadeur de Tunisie au Cameroun était l'hôte du ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat (Minpmeesa), Achille Bassilekin III. Durant près d'une heure, les deux hommes ont planché sur l'état de la mise en œuvre de la coopération entre le Cameroun et la Tunisie en matière d'entrepreneuriat. Dans ce secteur, il a naturellement été question de la Grande commission mixte entre les deux pays dont la 11e édition est programmée en octobre prochain au Cameroun. Le pays maghrébin a signé deux accords cadre importants dont l'un sur la promotion des Pme et l'échange des expériences. Cet accord a permis au Cameroun de s'inspirer de l'expérience tunisienne dans la mise en place des Centres de formalités de création des entreprises (Cfce).

Au cours de cet entretien, les missions économiques et échanges « be to be » entre Pme camerounaises et tunisiennes ont été saluées. Achille Bassilekin III a d'ailleurs réitéré l'invitation des autorités camerounaises à la Tunisie dans le cadre du Salon international de l'artisanat du Cameroun (Siarc) qui se tiendra du 27 novembre au 6 décembre 2020. A cet effet, artisans et promoteurs d'entreprises artisanales tunisiennes sont attendues. Par ailleurs, le Minpmeesa et le plénipotentiaire tunisien ont évoqué certains projets, à l'instar de la mise sur pied d'une unité du Centre technique industriel du bois et de l'ameublement de Tunisie à l'Ecole pratique d'agriculture de Binguela. Un chantier passé en revue au même titre que le projet de jumelage entre des villages artisanaux camerounais tels que le Centre international de l'artisanat de Yaoundé et des structures similaires tunisiennes (la maison de l'artisanat de Denden à Tunis).