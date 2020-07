Tunisie: Association Club Africain Alliance Community | Point de presse - Le CA est beau, grand et intelligent

Objectif à court terme de l'association : rallier les « suffrages » de pas moins de 100.000 adhérents !

Le bureau de l'Alliance autour du CA a tenu sa première conférence de presse en présence de tous ses membres, en l'absence cependant de Belhassen Ben Amara, retenu par ses obligations professionnelles en Suisse. Ce dernier a eu toutefois l'idée de créer un comité de soutien du CA, à l'occasion des festivités de son centenaire.

Par la suite, et en accord avec tous les membres de cette nouvelle structure clubiste, le prolongement naturel de toute cette dynamique a donné naissance à l'Alliance au tour du CA : « Nous sommes décidés à prêter main-forte au CA. un bastion su sport du sport tunisien doit retrouver ses lettres de noblesse. Nous comptons sur les supporteurs pour que le CA retrouve son rang et sa place sur la scène. Les fans sont un formidable levier pour décoller à termes. Il n'y a pas si longtemps, ils ont réalisé l'impossible en collectant plus d'un milliard », a lancé Dr Mohsen Trabelsi.

« On ne va pas attendre le fait du Prince ! »

Dr Trabelsi a par la suite souligné que le CA en a vu d'autres et qu'il ne peut qu'émerger à termes et sortir la tête de l'eau : « Le CA n'est pas seulement en crise, il est dévasté à tous les niveaux ! Regardez l'état de délabrement du Parc A ! Maintenant, trop c'est trop. Il faut prendre le taureau par les cornes et tenter de rassembler les forces vives du CA, sachant qu'au passage, certaines figures clubistes rechignent à mettre la main au portefeuille.

On ne va pas se limiter à attendre le fait du Prince comme on dit ! En l'état, il faut agir et ne plus se limiter aux effets d'annonces et autres postures, pour ne pas dire imposture ! Bref, concrètement, nous venons de procéder à l'ouverture d'un compte bancaire qui sera essentiellement alimenté par les inconditionnels. Les sommes récoltées seront intégralement et automatiquement reversées dans les caisses du Club Africain.

Nous sommes convaincus des bienfaits de cette initiative et de l'efficacité de notre action. Et puis, nous jouissons de la confiance du peuple clubiste. Quoi de plus motivant en l'état ! »

De l'ambition à revendre

Prenant le relais, le porte-parole du bureau de l'Alliance, Islan Ben Rejeb, a quant à lui rappelé que les membres de ce nouveau-né sont là pour servir le CA tout simplement : « L'alliance n'est ni un contre-pouvoir, ni encore une structure en porte-à-faux. Nous comptons sur cet élan formidable des fans pour servir à terme de levier au CA » Enfin, de son côté, Karim Touzri a rappelé les objectifs de l'alliance : «Nous avons des objectifs à atteindre. Le premier consiste à atteindre les 100.000 adhérents. Le second, aussi ambitieux soient-ils, est de rassembler 500.000 Clubistes, et pourquoi pas viser le million d'inconditionnels en 2022».

Constitution du bureau de l'Alliance :

Dr Mohsen Trabelsi - président

Dr Mondher Zid - vice-président

Mme Mounira Ben Fadhloun - Secrétaire générale

Sami Meksi - Trésorier

Membres : Faten Ghattas, Nabil Lajimi, Nadia Chaouachi, Islem Ben Rejeb, Hachemi Hajji, Belhassen Ben Amara, Moncef Chérif et Ilyès Saheli