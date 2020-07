Algérie: Bechar - L'EPH chahid Tourabi Boudjemaa dédié à la prise en charge des malades de la COVID-19

Bechar — L'établissement public hospitalier (EPH) chahid Tourabi Boudjemaa de Bechar sera désormais dédié uniquement à la prise en charge des malades atteints du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris mardi des responsables de cet établissement de santé publique.

"Dans le but d'une meilleure organisation des protocoles de tri et de soins des personnes atteintes de la Covid-19, la Direction locale du secteur de la santé, de la population et de la reforme hospitalière (DSPRH), a pris la décision de dédier notre structure hospitalière, ayant une capacité de 240 lits, uniquement à cette nouvelle activité médicale", a précisé le directeur de l'hôpital, Loudi Benali.

Pour soulager cette structure de certaines activités médicales, "nous sommes actuellement en voie de transfert du service des urgences médicales et chirurgicales de cet hôpital aux locaux adaptés de l'EPH (ancien hôpital)", situé à proximité de plusieurs groupements urbains de la commune de Bechar, a relevé loudi Benali.

"Nous sommes en train de procéder actuellement à la réorganisation totale de nos services médicaux à travers la consécration de l'EPH chahid Tourabi Boudjemaa aux malades dela Covid-19 et le transfert de certains services médicaux spécialisés de cet hôpital à d'autres structures hospitalières de la commune de Bechar et ce, dans l'unique but d'atténuer la pression sur cette structure de santé," a indiqué, pour sa part, le directeur de la santé Mustapha Ijjer.

M.Ijjer a assuré également que le secteur de la santé de la wilaya est actuellement "en voie d'acquisition de moyens et équipements médicaux nécessaires" pour assurer de meilleures conditions de travail au personnel médical de cet hôpital.

"En marge de la réorganisation de nos services pour offrir des prestations médicales de qualité aux citoyens, des mesures pour la sécurisation du personnel médical durant son exercice au sein des différentes structures hospitalières de la wilaya viennent d'être prises pour faire face à toutes les éventualités, notamment aux actes de vandalismes commis auparavant par certains individus au sein de l'EPH Tourabi Boudjemaa," a fait savoir Mustapha Ijjer.