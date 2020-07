Maroc: Michael Benyahia se démarque sur toutes les courses du E Sport

Le pilote marocain Michael Benyahia a réussi à terminer dans le top 10 à chaque E Course (9ème à Monaco en Formula 1, 5ème à Indiana Polis en Indy Car, 8ème au Mans en LMP3), indique-t-on dans un communiqué dimanche.

Le pilote a réussi ces exploits "vu la situation actuelle de la crise sanitaire du COVID 19 que connaît le monde entier, qui a obligé l'annulation ou le report de tous les événements de sports automobiles et qui a contraint tout le monde à rester chez soi, la simulation automobile ne s'est jamais mieux porté", a-t-il précisé.

Toutes les structures officielles des sports automobiles de la FIA ont organisé des courses et/ou des championnats comme la Formule 1, GT4, la Formule E, NASCAR, IndyCar ou encore les 24H du Mans et dans lesquelles nous pouvions voir de vrais pilotes s'affronter avec des pilotes de simulations.

Dans le même esprit, le All Star Séries appelé aussi The Race est un championnat organisé sur la simulation R-Factor et sponsorisé par ROKIT (marque qui sponsorise de vraies courses en Formula 1 et Formule E), dont le principe est d'inviter des pilotes de renommée mondiale tels que Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Tiago Monteiro, Petter Solber, Andy Priaulx, Emerson Fittipaldi, afin de les affronter aux meilleurs pilotes de simulation et sur les plus prestigieux des circuits (Monaco, Indianapolis, La Sarthe/Le Mans).

Trois catégories sont engagées sur ce championnat, la « Pro Cup » est destinée aux pilotes professionnels, le « Legends Trophy » est destiné aux pilotes légendaires de l'histoire du sport automobile, et le « Sim Masters » est pour les meilleures stars de la course virtuelle.

A la fin du championnat qui s'est déroulé pendant le mois de Juin, Benyahia termine sur une honorable 6ème place (sur 31 pilotes engagés) avec un total de 174 points.

"Benyahia est désormais pilote officiel de McLaren. Il se prépare pour la prochaine saison et mérite amplement le soutien financier des instances de son pays pour honorer le drapeau du Maroc au circuit international", selon la même source.

Cité dans le communiqué, Benyahia a dit : "J'ai beaucoup travaillé pour arriver a ce niveau, mon père a fait beaucoup de sacrifices pour que je puisse courir avec les meilleures écuries, aujourd'hui j'ai besoin de sponsors car ce sport demande beaucoup de moyens".