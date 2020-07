Sahara Occidental: Le Front Polisario appelle l'ONU à assumer ses responsabilités au Sahara occidental occupé

Bir Lehlou — Le Front Polisario a appelé mercredi les Nations unies à assumer leurs responsabilités au Sahara occidental et l'organisation rapide d'un référendum d'autodétermination pour que le peuple sahraoui décide librement de son avenir.

Dans un communiqué sanctionnant les travaux de la réunion de son Secrétariat national, le Front Polisario a demandé à l'ONU et au Conseil de sécurité de "jouer leur rôle efficacement dans ce conflit pour maintenir la paix et la sécurité internationales".

Le Front Polisario a réitéré sa position adoptée après le quinzième congrès qui s'est tenu fin 2019 dans la ville libérée de Tifariti. Lors de ce congrès, le Polisario a annoncé qu'il reconsidérerait sa participation au processus politique en cours.

Dans le même contexte, le Front Polisario a condamné "les violations systématiques des droits de l'Homme contre des civils sahraouis sans défense dans les territoires occupés et le sud du Maroc", soulignant "la nécessité de lever le blocus et le siège imposés par l'Etat d'occupation marocain, et l'arrêt immédiat du pillage des ressources naturelles du

Concernant la situation actuelle au Sahara occidental, le SN a déclaré que le Front Polisario "ne peut accepter l'impasse actuelle dans le conflit, à la lumière de l'obstruction et de l'intransigeance marocaines, avec le soutien de la France, et en l'absence de respect pour les critères d'une solution stipulés dans le plan de solution UA-ONU, signé par les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, et ratifié par le Conseil de sécurité en 1991".

Le Sahara occidental a été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU et, par conséquent, à l'ordre du jour de la Quatrième

Commission et du Comité spécial de l'AG de l'ONU sur la décolonisation (C-24), depuis 1963 en tant que territoire non autonome auquel s'applique la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance des pays et des peuples coloniaux (résolution 1514 (XV) de l'Assemblée, du 14 décembre 1960), comme expressément établi dans toutes les résolutions de l'Assemblée générale.