Algérie: Vers plus de fermeté envers les auteurs d'agressions contre le personnel médical

Alger — Le ministre de la Justice Belkacem Zeghmati a instruit mardi les procureurs généraux à l'effet d'arrêter et de présenter devant le procureur de la République les auteurs d'agressions contre le personnel du corps médical et paramédical et les gestionnaires des établissements de santé, indique un communiqué du ministère de la Justice.

"Suite à la recrudescence du phénomène des agressions contre les personnels du corps médical et paramédical et les gestionnaires des établissements de santé, le ministre de la Justice, Garde des sceaux, a adressé, en ce jour, le 14 juillet 2020, une instruction aux procureurs généraux près les cours de Justice, à l'effet de les sensibiliser à la gravité de ce phénomène, d'une part et de les appeler à y faire face avec la fermeté requise par la conjoncture sanitaire que traverse le pays, d'autre part", lit-t-on dans le communiqué.