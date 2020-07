Soudan: Les tribus Nuba et Al-Bani Amer signent l'accord de Ghalad

Halfa Al-Gedida — Les tribus Nuba et Al-Buni Amer dans la localité de Halfa Al-Gedida à l'État de Kassala, ont signé lundi l'accord de Ghalad, en présence du professeur Seddig Tawer, membre du Conseil souverain de transition, M. Nasr Eddin Mufreh, ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, représentant du Conseil des ministres, le représentant du gouverneur par intérim de Kassala, les représentants des Forces de la liberté et du changement et les leaders de l'administration indigène de l'État.

La signature de l'accord est intervenue après une série d'incidents dans la localité, qui ont entraîné la mort d'un citoyen, l'incendie et le pillage de propriétés, et il a été contenu par le Comité de sécurité de l'État et les sages de l'administration native des deux côtés.

Le chef de la tribu Al-Bani Amer, Ibrahim Mohamed a signé pour les Bani Amer, tandis que Kabli Suleiman Kajo a signé pour les Nuba.