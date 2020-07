Congo-Kinshasa: Riposte à la COVID-19 - Le Groupe CFAO fait un don d'une ambulance et de 8.000 masques au ministère de la Santé

Le Groupe CFAO se préoccupe au plus haut point de la crise sanitaire de la Covid-19 qui frappe de plein fouet la RDC et autres pays du monde. Raison pour laquelle il répond à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État dans le cadre de la riposte à cette pandémie, en faisant un don d'une ambulance et de 8.000 masques au ministère de la Santé.

La pandémie de la Covid-19 qui touche actuellement la République démocratique du Congo tout comme d'autres pays du monde n'a pas laissé indifférent le Groupe CFAO. Pour preuve, cette structure vient de répondre à l'appel à la solidarité lancé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi dans le cadre de la lutte contre cette pandémie mondiale. Au fait, le Groupe CFAO a remis, le samedi 11 juillet dernier, au ministère national de la Santé, un don d'une ambulance de marque Toyota Land Cruiser et 5.000 masques chirurgicaux FFP2 au profit du personnel soignant de l'Institut national de la recherche biomédicale (INRB) de Kinshasa.

Les priorités conformément aux réalités

M. Patrice Ngalani, délégué pays, a rappelé les valeurs sociales et citoyennes du Groupe CFAO.

Vu l'urgence sanitaire qui s'impose à tous, la direction du CFAO a fait savoir qu'elle continue d'assurer la santé et la sécurité des membres de son équipe et de ses clients avec l'observance des mesures barrières. Cela, tout en organisant la continuité des activités et le soutien des communautés les plus exposées.

« Le Groupe CFAO reste une entreprise socialement et économiquement responsable. Toutes les filiales du Groupe ont des liens de solidarité avec les organisations, les autorités sanitaires et les institutions locales dans cette lutte contre la Covid-19. Nous répondons à travers ce geste à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo. En effet, le président de la République appelle au soutien par tous, des structures engagées dans la lutte contre la Covid-19 à travers des actions sociales », fait savoir le Groupe CFAO.

Reconnaissantes, les autorités congolaises ont chaleureusement remercié le Groupe CFAO en lui assurant d'en faire un bon usage.

« Cet important don permettra le déploiement du personnel engagé dans la lutte contre la propagation de la pandémie, et cela en toute sécurité » a précisé vice-ministre de la Santé Albert Mpeti.

Une action qui cadre également avec la devise du Groupe CFAO qui est "Withafrica, For africa. Cela, comme pour dire « il y a une lueur d'espoir que l'Afrique en général et la RDC en particulier sortiront de cette crise sanitaire et reprendront le chemin de la croissance ».

Ce don sera complété par 3.000 masques chirurgicaux FFP2 supplémentaires, lesquels seront offerts à différentes structures de santé à l'intérieur du pays, notamment à Lubumbashi, Kolwezi, Matadi où le CFAO est implanté, a promis la délégation de cette structure.

Le Groupe CFAO est spécialisé à Kinshasa, à travers CFAO Motors, dans la distribution et la vente exclusive des véhicules de marque Toyota, Peugeot et Suzuki.

Télécharger Le Potentiel sur Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softusdev.lepotentiel pour bénéficier de l'information en temps réel.