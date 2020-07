Congo-Kinshasa: Football - Mercato dense pour les RD-Congolais en Europe

Le mercato est encore très ouvert pour les joueurs congolais évoluant en Europe alors que les derniers matchs dans certains championnats sont en train d'être joués, avant l'ouverture de la saison 2020-2021.

Les championnats nationaux en Europe vont bientôt s'achever avec les quelques matchs qui restent à jouer dans des stades sans public. Les spectateurs n'ont pas reçu l'autorisation pour investir les tribunes des stades à cause de la pandémie de covid-19 qui a été à la base de l'arrêt, pratiquement trois mois, de toutes activités sportives à travers le monde. Cepenant, le mercato est déjà ouvert et des joueurs congolais ont changé de clubs, d'autres ont résilié leurs contrats et quelques-uns les ont prolongés, certains ne connaissent pas encore leurs prochaines destinations.

Notons, par exemple, que le milieu offensif Gaël Kakuta a finalement signé à Lens club, promu en Ligue 1 française. Relégué en Ligue 2, Amien l'a cédé en prêt, avec option d'achat pour 1,7 million d'euros. Et la condition ici est que si Lens devra payer au total cinq millions d'euros en cas de maintien en Ligue 1 pour la saison 2021-2022. Le joueur s'est d'ailleurs entraîné pour la première fois dans son club formateur après plusieurs années, lui qui avait quitté Lens à 16 ans pour Chelsea en Angletrre.

L'on apprend aussi que le défenseur international Chancel Mbemba, auteur d'une saison exceptionnelle avec Porto au Portugal, intéresse Athletico Madrid et Villareal en Espagne, ainsi que Westham en Angleterre. De son côté, le néo-international Samuel Moutoussamy, lié à Nantes pour les quatre prochaines années, ne pourrait pas être retenu chez les Canaris. Il pourrait aller voir ailleurs, car Nantes est en train de dégraisser son effectif. Le milieu relayeur congolais avait déjà perdu sa place de titulaire au cours de la saison.

Prêté la saison dernière au Sporting de Lisbonne au Portugal après un prêt précédent à Anderlecht en Belgique, Yannick Bolasie tient à revenir à Everton, n'étant pas très disposé à accepter un autre prêt ailleurs. L'attaquant international congolais de 31 ans veut prouver qu'il peut rejouer à Everton et retrouver sa forme éblouissante lorsqu'il avait quitté Crystal Palace pour les Blues de Liverpool, avant sa blessure lors d'un match entre Everton et Manchester United.

Le défenseur Aaron Tshibola ne va mouiller son maillot pour Desportivo Aves, club de la deuxième division portugaise (Liga Nos). Il a résilié son contrat pour raisons de non paiement de son salaire pendant trois mois. Cette résiliation de contrat arrive cinq mois après la signature de son contrat. "Pour des raisons liées aux difficultés financières du club, il était souhaitable pour ma famille et moi de ne plus continuer de jouer. Dépasser la période de paiement de mon salaire n'est pas acceptable et cela a conduit à cette rupture. Je vous remercie pour avoir été témoin de cette belle culture et vous souhaite le meilleur... Je suis dans l'attente d'un nouveau chapitre ", a indiqué dans un tweet l'ancien sociétaire d'Aston Villa en Angleterre, passé par Kilmarnock en Ecosse passé par Beveren en Belgique où il n'a disputé que trois matchs.

L'on apprend aussi l'imminente arrivée de Jordan Mvula Lotomba (21 ans) à l'OGC Nice (D1 France) pour la saison prochaine. En provenance de Young Boys de Berne (D1 Suisse), le jeune arrière latéral droit congolais va signer un contrat de 5 ans pour un montant avoisinant le 6 ou 7 millions d'euros. Il a disputé trente et un matchs et délivré trois passes décisives avec Young Boys cette saison, toutes compétitions confondues.

Après une saison exemplaire ponctuée par six buts et cinq passes décisives en vingt-sept matchs livrés avec West Bromwich Albion en Championship (D2 anglaise), le jeune ailier congolais de souche Grady Diangana (22 ans) est sur les tablettes de Celtic Glasgow en Ecosse. Pour le club champions de la Premiership écossaise, affirme le quotidien anglais The Sun, le jeune attaquant de West Ham United, actuellement prêté à West Bromwich, serait une belle pioche pour sa prochaine campagne en Uefa Champion's League. Mais West Ham pourrait récupérer son joueur qui aujourd'hui pèse 15 millions de livres sterling. Et puis, West Bromwich Albion penserait aussi le garder, promu en Premier League après avoir fini deuxième de la Championship.