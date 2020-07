Congo-Kinshasa: Les dirigeants des clubs adhèrent au projet "To Tombola Ndembo"

"To tombola ndembo", c'est un projet initié par le manager Bob Makandalele pour améliorer les conditions de travail et de vie des footballeurs congolais et bénéficie du soutien des dirigeants des clubs de football de la Ligue 1 et 2 de la République démocratique du Congo.

Les responsables des clubs de football réunis au sein de l'Association des dirigeants de football du Congo (ADFCO) ont convenu d'appuyer le projet "To tombola ndembo", une initiative du manager Bob Makandakalele. Ce projet, a-t-on appris, consiste à récolter une somme de 15 millions de dollars américains pour subventionner le football congolais. L'initiateur de "To tombola ndembo" a rencontré, le 11 juillet, au cours d'une réunion, le président de l'ADFCO, Lambert Osango. Celui-ci a confié, à la presse après la réunion, que les clubs de football vont apporter leur appui au projet. Aussi a-t-il promis dans les jours à venir de mettre en marche des mécanismes devant permettre à tous d'apporter leurs contribution à l'évolution du football, considéré comme un élément de cohésion.

"Nous disons merci et beaucoup d'encouragement à Bob Makandakalele qui ne cesse de penser au football, que nous puissions mettre beaucoup de moyens pour que ce foot aille en avant", a déclaré Lambert Osango. L'ADFCO, a-t-il rassuré, est tenu à soutenir le projet "To tombola ndembo", d'autant plus que cela permettre au clubs de survivre. "Nous sommes dans une période très difficile de covid-19. Son initiative est vraiment louable, vous savez que le football unit tout le monde. Son projet consiste à donner un ouf de soulagement, à élever le foot au Congo et cela ne peut passer que par l'implication du football congolais. Nous, les clubs réunis au sein de l'ADFCO, dans les jours qui viennent, vous allez nous voir sous une autre casquette pour concrétiser ce projet. L'ADFCO mettra en place des stratégies pour que ce projet puisse réussir", a-t-il conclu.

"To tombola ndembo"

Le projet de Bob Makandalele a été concçu dans le but d'apporter une solution au crucial problème du football congolais depuis des décennies, celui de la paie des salaires des joueurs de Ligue 1 et Ligue 2. "To tombola ndembo" va améliorer les conditions de travail et de vie des joueurs, en leur garantissant un salaire minimum. Le projet pourra aussi leur permettre de planifier leur avenir. L'initiative de Bob Makandakalele vise aussi à aider les clubs pour leurs déplacements, surtout le transport aérien qui a toujours été un véritable gageur les équipes, avec des répercussions néfastes sur le calendrier des matchs. Dans cette optique, le projet prévoit la signature d'un contrat avec un transporteur aérien.

"To tombola ndembo" inclut aussi la paie des arbitres. La prise en charge des primes des hommes en noir s'avère très importante pour endiguer le phénomène de monnayage des matchs. A propos du financement, les 15 millions de dollars à récolter pour subventionner le football congolais proviendront de chacune de personne intéressée qui apportera sa contribution qui débute avec un montant d'un dollar par an.