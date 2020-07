Afrique: Le Soudan participe au mécanisme de consultation arabe régional

Khartoum — Le Soudan a participé au 6e mécanisme de consultation arabe régional virtuel sur les effets de la pandémie de Corona sur les migrants et les réfugiés, organisé lundi au Caire par le Département des réfugiés, des expatriés et de l'immigration de l'organisation de la Ligue Arabe.

Le secrétaire général de l'Organe pour les affaires Soudanaises à l'étranger, Makeen Hamid Tayrab, a dit lors de son allocution devant la réunion, que la réunion a eu lieu dans des circonstances exceptionnelles de l'histoire du monde, dans lesquelles la pandémie de corona a eu des effets négatifs majeurs sur les migrants, les réfugiés et les personnes déplacées, qui ont pour la plupart perdu leur emploi, la baisse de leurs salaires, les restrictions supplémentaires au mouvement des migrants dans les aéroports et les ports et la perte de certains droits fondamentaux pour les migrants, les réfugiés et les personnes déplacées.

Tayrab a souligné l'expérience du Soudan et le grand héritage de l'accueil des réfugiés sur ses terres, notant que le Soudan a fait et continue de déployer de grands efforts pour accueillir les réfugiés et interagir avec leurs questions.

Il a révélé que le nombre de réfugiés au Soudan est plus de cinq millions de réfugiés, ce qui dépasse le potentiel économique du pays.

Dans son discours devant le mécanisme de consultation arabe régional sur la pandémie de Corona, le Secrétaire général Tayrab a fait allusion à la région arabe dans laquelle les effets de la pandémie de Corona peuvent apparaître dans plus d'autres régions en raison du grand mouvement d'immigration.

Makeen a affirmé que le gouvernement du Soudan travaillait en coopération avec les amis et la communauté internationale pour atténuer les effets de la pandémie sur les déplacés et les réfugiés, et pour renvoyer les personnes bloquées et celles désireuses de rentrer dans le pays, soulignant la nécessité de coopération conjointe de la région pour surmonter la pandémie.

Cette réunion s'est tenue avec la participation des États membres de l'ALO, des organisations de la communauté internationale et de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO).