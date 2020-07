Togo: Le RJCHT et l'ONG MATW PROJECT font don de vivres à quatre cents handicapés des Lacs

Le Réseau des Journalistes et Communicateurs sur le Handicap au Togo grâce à L'ONG Muslims Around The World Project a fait don de kits alimentaires à plus de 400 personnes vivant avec un handicap venues des quatre communes de la préfecture des Lacs notamment des communes lacs 1, lacs 2, lacs 3 et lacs 4 et de trente personnes handicapées membres de l'APROSCULPH venue de Lomé.

Une association spécialisée dans l'handisport. Riz, spaghetti, huile repas chauds sur place étaient au menu de la cérémonie ce mardi 14 juillet 2020 à l'école coranique d'Aneho Zongo. Un don salué à juste titre par les bénéficiaires.

Dans son mot de circonstance, le président du RJCHT Kodjo DAGAH alias Tony Marcel a nourri le souhait que cette action symbolise le début d'un partenariat fructueux pour les personnes vivant avec un handicap dans tout le Togo.

Dans sa réponse, le Sultan Mohamed, directeur de l'ONG MATW PROJECT a énuméré plusieurs projets dans son agenda en faveur des personnes handicapées. L'assistance, le logement et la prise en charge de cette couche vulnérable.

Il envisage construire dans un proche avenir, un village des personnes handicapées à Gapé dans le Zio où ces personnes pourront apprendre un métier d'avenir.

Elles y seront logées, nourries gratuitement dans un confort décent. Il promet financer des opérations chirurgicales des personnes handicapées qui se trouveraient dans le besoin peu importe le maux ou la déficience.

Au nom des personnes handicapées présent à Aneho Zongo, le président de l'APROSCULPH, André Ayikoutou a dit merci au donateur et a émis le vœu que des actions de ce genre se répètent dans d'autres localités du pays au profit de cette couche dont il est important d'en prendre grand soin.