Congo-Kinshasa: Renforcement des capacités - Les journalistes sportifs ce mercredi à l'école de la Fecofa

La Fédération congolaise de football association (Fecofa), organise une session de formation à l'intention des journalistes sportifs, ce mercredi 15 juillet, en son siège, à la Gombe. Une session de formation qui entre dans le cadre de renforcement des capacités initié par la Direction technique nationale à la veille d'une nouvelle saison sportive, qui pointe à l'horizon.

Soixante journalistes sont attendus dans cette formation qui se tiendra en trois groupes en raison de 20 journalistes par groupe, pour rester dans la logique des mesures barrières contre le coronavirus. Le premier groupe commencera à partir de 11 heures jusqu'à 12 heures. Le deuxième, partira de 12 à 13 heures, et enfin, le troisième de 13 à 14 heures.

Pour rappel, cette formation a commencé depuis le vendredi par les préparateurs physiques et gardiens de but. Les personnels médico-sportifs, sélectionneurs et des entraîneurs des D1 et D2 ont également suivi leur tranche de formation. Après les journalistes sportifs, viendra le tour des sélectionneurs et des entraîneurs de football féminin ; puis les entraîneurs des Ligues et des Ententes.