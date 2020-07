Congo-Kinshasa: France-RDC - Signature de trois conventions de renforcement de partenariat de protection et d'accompagnement de la population congolaise

C'est à l'occasion de la célébration de la Fête Nationale Française, le 14 juillet, que l'Ambassade de France en RDC a signé trois conventions d'un montant de 46 millions d'euros dans l'objectif de renforcer le partenariat de protection et d'accompagnement de la population congolaise face aux risques sanitaires et écologiques.

Elles ont été traitées par l'Agence Française de Développement (AFD) respectivement avec le Ministre Congolais des Finances José Sele Yalaghuli ; le Ministre Congolais de l'Environnement et Développement Durable Claude Nyamugabo et, enfin, le Gouverneur de la Ville-province de Kinshasa Gentiny Ngobila. Dans leurs planifications, 17 millions d'euros sont premièrement alloués, via l'opérateur français et partenaire des Médecins du Monde, le CREDES, à l'hôpital de Kingasani et le Central Maternel de Binza Météo avec pour but de renforcer leur système de santé par une meilleure capacité d'accueil, une amélioration de leur plateau technique et la formation adéquate de leur personnel.

Egalement, 15 millions d'euros seront affectés à l'Hôpital de Monkole, centre agréé de la Covid-19, pour lui permettre d'acquérir des intrants et équipements nécessaires à la prise en charge des malades, particulièrement ceux des maladies infectieuses. Quant à l'aspect écologique, une convention de financement de 15 millions d'euros a été signée entre José Sele Yalaghuli, Ministre des Finances, François Pujolas, Ambassadeur de France en RDC, Gianni Sartena, Directeur-adjoint de l'AFD en RDC, et Gentiny Ngobila Mbaka, Gouverneur de la Ville-province de Kinshasa, pour la réalisation d'un projet d'assainissement dans les communes de Limete (quartiers Ndanu et Salongo) et Masina (quartier Abattoir) visant notamment, à protéger les habitants contre les inondations et à améliorer le système de collecte et de gestion des déchets solides. Lisez, ci-dessous, l'intégralité du communiqué de presse signé par Edwige-Alice Kazadi, Attachée de presse de l'Ambassade de France en RDC.

AMBASSADE DE FRANCE EN RDC

SERVICE DE PRESSE

COMMUNIQUE DE PRESSE

KINSHASA, LE 14 JUILLET 2020

LA FRANCE AUX COTES DE LA RDC : UN PARTENARIAT RENFORCE POUR PROTEGER ET ACCOMPAGNER LA POPULATION CONGOLAISE FACE AUX RISQUES SANITAIRES ET ECOLOGIQUES

SIGNATURE DE TROIS CONVENTIONS DE FINANCEMENT POUR UN MONTANT DE 46 M€ EN SUBVENTIONS

La France est heureuse, le jour de sa Fête Nationale, de pouvoir concrétiser le renforcement de son partenariat avec la République Démocratique du Congo. Comme le rappelle François Pujolas, Ambassadeur de France en RDC, «la rencontre entre les Présidents Tshisekedi et Macron en Novembre 2019 a confirmé les priorités de notre partenariat pour accompagner la modernisation du pays, dans les domaines de l'éducation, mais aussi particulièrement de la santé et de l'environnement, comme l'illustrent les conventions financières signées aujourd'hui».

Trois projets sont mis en oeuvre par l'Agence Française de Développement (AFD) en partenariat avec des institutions et acteurs RD. Congolais. Pour l'Ambassadeur de France François Pujolas, «ces projets ont un objectif commun : la protection et l'accompagnement de la population congolaise pour faire face aux risques sanitaires, économiques, écologiques. Par ailleurs, la crise sanitaire liée à la Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales ont conduit la France à adapter son engagement en RDC».

Tout d'abord, en renforçant le système de santé dans la ville de Kinshasa, à travers un financement de 17 M€, octroyé via un opérateur français, le CREDES, partenaire de Médecins du Monde. L'hôpital de Kingasani et le centre de santé maternelle de Binza Météo bénéficieront ainsi d'un appui destiné à renforcer leur capacité d'accueil, améliorer leur plateau technique et former leur personnel.

Un accent particulier sera mis sur la prévention et le contrôle des infections, de façon à leur permettre d'isoler et d'orienter les patients suspects de maladies infectieuses. Pour mieux répondre à la crise sanitaire en cours, un appui spécifique est fourni à l'hôpital de Monkole, centre agréé Covid-19, pour lui permettre d'acquérir les intrants et équipements nécessaires à la prise en charge des malades.

Dans le même esprit, une convention de financement de 15 M€ est signée ce jour entre le Ministre Congolais des Finances, José Sele Yalaghuli, l'Ambassadeur de France en RDC, François Pujolas, et le Directeur-adjoint de l'AFD en RDC, Gianni Sartena, en présence du Gouverneur de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, pour un projet d'assainissement dans les communes de Limete (quartiers Ndanu et Salongo) et Masina (quartier Abattoir) visant notamment à protéger les habitants contre les inondations et à améliorer le système de collecte et de gestion des déchets solides. La mise en oeuvre de ce projet fera très largement appel aux populations de ces quartiers. Par ailleurs, dans ce projet également, un appui sera fourni aux structures de santé (hôpitaux, centres de santé... ) de ces zones, afin de leur permettre de mieux faire face au risque épidémiologique et notamment à la Covid-19.

Pour cette occasion, l'ambassadeur de France en RDC a décidé de remettre à la Croix rouge congolaise 3 000 bandes dessinées de sensibilisation contre les épidémies.

Réalisée en partenariat avec le Club Rfi et le Centre de crise et de soutien du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, cette bande dessinée retrace une histoire inspirée par les actions de la riposte COVID 19.

A destination des écoles et des centres de santé, cette bande dessinée permettra d'informer un large et jeune public sur les dangers des épidémies et sur les gestes barrières.

Dans une perspective de long terme et pour contribuer à la préservation et à la gestion durable des forêts, un engagement accru de la France aux côtés de la République démocratique du Congo.

La richesse de sa biodiversité tient pour beaucoup à ses forêts et au potentiel qu'elles représentent pour le développement durable du pays sur les plans de l'environnement, de l'économie ou encore de la santé.

Le Ministre Congolais des Finances, José Sele Yalaghuli, l'Ambassadeur de France en RDC, François Pujolas, et le Directeur-adjoint de l'AFD en RDC, Gianni Sartena, en présence du Ministre Congolais de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo Bazibuhe, ont signé ce même jour deux conventions de financement, pour un projet de gestion durable des forêts congolaises.

La contribution de la RDC à la lutte mondiale contre les changements climatiques est cruciale pour l'avenir de la planète. C'est à ce titre et forte d'une expérience reconnue que l'Agence Française de Développement a été sélectionnée par le FONAREDD (Fonds national REDD+) de la RDC pour mettre en oeuvre un financement de 12 MUSD attribués à la RDC par la Central African Forest Initiative (CAFI).

Afin d'accroître la portée de ce projet, l'AFD a décidé d'abonder ce financement à hauteur de 4 M€. Il s'agit, en partenariat avec le ministère congolais de l'Environnement et du Développement durable, d'appuyer la RDC dans la formulation de sa politique forestière et la réforme de son cadre légal et normatif, afin de créer les conditions d'une gestion plus responsable et durable des forêts congolaises.

Au total, après avoir rappelé l'engagement de la France dans l'appui à la riposte à la crise sanitaire en cours, et en particulier la visite à Kinshasa et Goma dans le cadre du pont humanitaire européen avec l'Afrique du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian les 8 et 9 juin dernier, l'ambassadeur de France a considéré que «la signature de ces conventions vient apporter une nouvelle illustration concrète de notre partenariat bilatéral et confirmer la perspective de long terme dans laquelle il s'inscrit».