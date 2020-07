Madagascar: Production d'énergie - Les pays émergents misent sur le solaire

Rewa Ultra Mega Solar Power. C'est le mégaprojet d'énergie solaire présenté la semaine dernière par le Premier ministre de l'Inde, Shri Narendra Modi. Selon lui, l'énergie solaire sera un moyen de répondre aux besoins énergétiques du 21e siècle, car elle est sûre, pure et sécurisée.

En effet, il s'agit du plus grand projet énergétique d'Asie.« Le projet Rewa ferait de toute la région une plaque tournante pour l'énergie pure et propre au cours de cette décennie. Le Madhya Pradesh serait très prochainement le principal centre de l'énergie solaire en Inde, car de tels projets majeurs sont en cours à Neemuch, Shahapur, Chattarpur et Omkareshwar. Les plus grands bénéficiaires de ce projet seraient les pauvres, la classe moyenne, les tribus, les agriculteurs du Madhya Pradesh », a-t-il déclaré. Le Premier ministre a décrit l'énergie solaire comme la plus « sûre, pure et sécurisée ». Sûre, en raison de l'approvisionnement continu en énergie solaire; pure car elle est respectueuse de l'environnement et sécurisée tout en étant une source sûre pour les besoins énergétiques, a-t-il soutenu.

Dilemmes résolus. L'économie est un aspect important de l'autosuffisance et du progrès. Se référant au dilemme habituel pour se concentrer sur l'économie et l'écologie, le Premier ministre indien a déclaré que l'Inde avait résolu ces dilemmes en misant sur les projets d'énergie solaire et d'autres mesures respectueuses de l'environnement. D'après lui, l'économie et l'écologie ne sont pas contradictoires mais complémentaires.

« Dans tous les programmes du gouvernement indien, la priorité était donnée à la protection de l'environnement, ainsi qu'à la facilité de vivre. Il a évoqué des programmes comme Swachh Bharat, la fourniture de bouteilles de GPL aux ménages pauvres, le développement de réseaux de GNC axés sur la facilité de vie et l'amélioration de la vie des pauvres et de la classe moyenne », a soutenu le Premier ministre Shri Narendra Modi. Pour l'Inde, la protection de l'environnement ne se limite pas à quelques projets; c'est un mode de vie.

Marché attractif. Shri Modi a déclaré que les progrès exemplaires de l'Inde dans le domaine de l'énergie solaire seraient une source majeure d'intérêt pour le monde. Selon lui, en raison de ces grandes étapes, l'Inde est considérée comme le marché le plus attractif de l'énergie propre.« L'Alliance Solaire Internationale (ISA) avait été lancée dans le but d'unir le monde entier en termes d'énergie solaire. L'esprit derrière était un monde, un soleil, une grille », a noté le Premier ministre de l'Inde. Bref, les ambitions de ce pays d'Asie vont au-delà de ses frontières.