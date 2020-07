Madagascar: Album - Ramjasy sort de sa tanière

Confiné ou pas, Ramjasy a promis à ses followers une jaquette contenant une dizaine de chansons. Ce jeune rappeur fera régaler les adeptes du rap fusion en sortant son premier opus Toateny. Ce thème a été déjà publié sur les réseaux sociaux depuis quelque temps.

Contrairement aux autres rappeurs qui se contentent de fier au beatmaker, Ramjasy a essayé de rénover. Son album sera « purement acoustique ». Un goût musical qu'il rêvait depuis le début de sa carrière. « Je suis sûr que mes fans vont adorer », a-t-il confirmé avec certitude. Bercé par le regret de Bob Marley, inspiré par « All eyes on me » de 2pac, le jeune rappeur veut fusionner cela dans un album riche en sonorités. Effectivement les messages sont poignants. Le rappeur parle sans mâcher les mots. Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas.

Avec des mélodies existantes et motivantes, les rimes de Ramjasy sortent de l'ordinaire. Il est loin de ces « rappeurs Bling-Bling qui s'inventent des vies pour gagner l'attention des jeunes adolescents ». La vie quotidienne malagasy est au cœur de son thème. La misère et l'injustice sont les principaux messages du rappeur. « La vie est brutale, a-t-il constaté, alors il est de mon devoir de conscientiser mes proches et surtout les jeunes actuels, car j'étais comme eux. Je veux qu'ils sachent que la délinquance et la violence ne sont pas des solutions ». Assagi, Ramjasy s'est retrouvé dans son premier album.

En outre, comme tous les rappeurs, l' « egotrip » figure également parmi les dizaines de morceaux offerts à ses suiveurs. Quelques chansons relatent les échelons que le rappeur a gravis durant les années de sa carrière. Une carrière musicale qui n'était pas forcément en rose pour lui. Cet album ne sera pas une finalité, a-t-il promis. L'année prochaine, Ramjasy produira des singles pour assurer les admirateurs de rap conscients.