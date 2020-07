Madagascar: Ambohidratrimo - Une septuagénaire tuée et jetée dans un puits

Terrible. Une commerçante, âgée de 71 ans, a été abattue de sang-froid, la nuit de samedi, à Anovorano Merimandroso, dans le district d'Ambohidratrimo. Sa dépouille présentait des traces de violence, probablement de coups de hache, aux genoux, à la tête et au dos, selon les informations recueillies.

Elle vivait seule. D'après les constatations et spéculations de la gendarmerie, elle et ses assassins se connaissaient. Cette nuit-là, les malfaiteurs ont débarqué chez elle. Ils l'ont frappée avec une hache dès qu'elle leur a ouvert la porte. Ils se sont emparés de son argent et de la marchandise dans son épicerie. Ils ont caché le subwoofer et les biscuits dans la basse-cour, mais la fille de la victime les a retrouvés le lendemain lors d'une fouille.

Les criminels ont entraînée, puis, balancée la dame dans le puits avant de repartir. Le responsable du fokontany et les habitants on t découvert le corps et l'ont remonté dimanche matin.

La famille a rapidement ciblé un suspect, un garçon de 16 ans, petit-fils de la défunte. Elle l'a livré à la gendarmerie. « Cet individu savait où se trouve l'emplacement de l'argent de notre mère », témoigne Adéline Rasoanirina dans une chaîne privée.