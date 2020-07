Algérie: Aïd el-Adha - Le ministère des Affaires religieuses appelle au strict respect des consignes de prévention

Alger — La commission de la Fatwa du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a appelé, dans un communiqué rendu public mardi, les citoyens au strict respect des consignes de prévention et des règles d'hygiène à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Adha, afin d'éviter la propagation de la Covid-19.

Rappelant la règle religieuse permettant le sacrifice collectif (bovin ou camelin) ainsi que la possibilité pour le croyant de dédier le sacrifice à des proches, en l'occurrence parents, enfants, frères et sœurs etc, la commission ministérielle de la Fatwa préconise ces solutions "afin d'éviter les regroupements et les rassemblements favorisant la propagation du virus", ajoute la même source.

Dans le cadre de la prévention toujours, la Commission souligne, en outre, "la possibilité d'effectuer le sacrifice le deuxième, voire le troisième jour de l'Aïd el-Adha", estimant que c'est là un moyen d'éviter les regroupements des croyants lors de l'accomplissement de ce rite.

Compte tenu de la situation exceptionnelle, ils sont appelés au strict respect des mesures de prévention, et ce, pour réduire les possibilités de contaminations "en raison des erreurs prévisibles lors de la fête de l'Aïd, tel que cela a été constaté lors de l'Aïd el-Fitr dernier, " ajoute la même source.

A ce propos, la commission appelle la société civile et les comités de quartiers à contribuer à la sensibilisation des citoyens à "l'impératif du strict respect des consignes de sécurité et des règles d'hygiène en évitant d'effectuer le sacrifice au niveau des espaces et rues que les pouvoirs publics s'emploient à désinfecter".

Par ailleurs, le Commission a plaidé pour "la mise en place de services de livraison à domicile dans le cadre des mesures autorisées afin de faciliter la tâche au citoyen et ainsi éviter les rassemblements".

La Commission souligne, enfin, l'obligation du port du masque durant toutes les étapes, de l'achat jusqu'à la fin de l'opération du sacrifice, exhortant les citoyens à éviter les réunions, les visites familiales et les déplacements aux cimetières, et à recourir aux nouveaux moyens de communication pour l'échange des vœux.