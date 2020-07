Angola: Fournisseurs Internet avec un nouveau noeud d'interconnexion IXP

Luanda — Le nouveau noeud d'interconnexion pour les fournisseurs de services Internet du pays, appelé Angola IXP (Internet Exchange Point), a été inauguré mardi, à Luanda, après son hébergement dans le Data Center de la société Internet Tecnologies Angola (ITA).

Dans le cadre d'une action de l'Association Angola de Provedores de Serviços de Internet (AAPSI) avec le parrainage de l'ITA, le nouveau nœud de connexion Internet Exchange Point, entre autres avantages, contribuera à la fin de l'hébergement des serveurs de certains fournisseurs de services Internet à l'étranger, réduisant les coûts d'exploitation.

Ce nouvel outil, dont le lancement officiel a eu lieu sous forme de visioconférence, contribuera également à la construction d'une infrastructure de communication robuste dans le pays, améliorant l'échange, l'interconnexion et l'échange de données entre les réseaux d'opérateurs et d'entités qui rendent le contenu numérique disponible.

L'Angola IXP fournira à la communauté d'Internet en Angola d'excellentes conditions d'hébergement, de sécurité et de connectivité, apportant les avantages de leur hébergement dans un Data Center moderne et avec des spécifications internationales comme celui fourni par l'ITA.

Ce nouvel IXP offre des avantages techniques et économiques à la communauté Internet pour l'Angola et d'autres pays au niveau régional, tels que le dynamisme de la connectivité, une plus grande capacité et la redondance des connexions nationales et internationales, conditions préalables essentielles qui peuvent transformer le pays en «HUB» de données en Afrique.

Il peut permettre d'attirer du contenu dans le pays, par exemple Youtube, Facebook, Akamai, Microsoft, entre autres.

Pour le président de l'AAPSI, Sílvio Amada, c'est une opportunité qui vient améliorer les conditions de communication entre les opérateurs de télécommunications et qui apportera des avantages techniques et économiques à l'Angola et à l'ensemble de la communauté Internet.

"Ce nouveau nœud fait partie du plan stratégique de l'AAPSI, qui vise à permettre à l'Angola de disposer d'une infrastructure d'interconnexion fiable et nationale, au profit des opérateurs et des entités qui pourraient avoir une redondance géographique en relation avec l'IXP", ??a souligné Sílvio Almada. , lors de la présentation du nouvel outil.

Il a ajouté que le montant des frais pour appeler IXP est de l'ordre de 1,5 million de kwanzas, par an, un montant qui peut toujours être ajusté tant que les membres le jugent opportun.

La valeur de la cotisation annuelle est définie en fonction de la catégorie d'accès à l'association, qui comprend des catégories telles que les membres effectifs, l'or, l'argent et les observateurs individuels.

À son tour, le directeur général de l'ITA, Francisco Pinto Leite, affirme que le renforcement de la connectivité nationale et internationale va à l'encontre des objectifs de l'entreprise qui veut transformer l'Angola en un centre de données en Afrique.

L'intention, a-t-il dit, est de faire bénéficier les opérateurs et les fournisseurs de contenu et de services numériques d'un réseau de services de télécommunications en Afrique, en particulier dans la région de la SADC.

L'ITA est membre fondateur du groupe Paratus Africa, un opérateur multinational de télécommunications et de technologies de l'information, qui consolide son propre réseau sur le continent.