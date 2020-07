Tunisie: Tir | Championnat - Dernière journée - Deux records sont tombés !

La dernière journée du championnat de tir organisé par le Club sportif de la Garde nationale à l'Aouina fut d'un excellent niveau.

En effet, deux nouveaux records de Tunisie sont à signaler. Le premier a été enregistré par Noura Nasri (Csgn) au pistolet de 10 m avec un total de 578 points. L'ancien record étant de 577 détenu par Haifa Bouharizi (CS Police). L'autre nouveau record a été l'œuvre de Mériem Riahi (Csgn) en carabine (10 m) avec un total de 593 points. L'ancien étant de 592 : «Notre championnat est de plus en plus relevé. Cela prouve que les athlètes étaient prêts sur le plan mental. Notre sport se base beaucoup sur la concentration et la préparation psychologique», a affirmé l'entraîneur national, Salah Ben Yahmed.

Sérénité à toute épreuve

Les deux nouveaux records nationaux ont été réalisés au cours des éliminatoires. Les tireuses étaient sereines surtout après avoir assuré la qualification au tour final. Noura Nasri, nouvelle recordwoman au pistolet (10 m), s'est contentée en finale de la médaille d'argent. Celle en or a été glanée par Haifa Bouharizi, et celle en bronze par Olfa Cherni (CS Police). Au cours de l'épreuve de carabine (10 m), Mériem Riahi (Csgn), qui venait de battre le record national, a terminé en troisième position lors de l'apothéose. Elle a été devancée par ses équipières Nadia Jouini (médaille d'or) et Manel Zitouni (médaille d'argent) : «Les trois premières, en plus de la quatrième, Inès Kalai, se valent. Elles sont d'un niveau mondial», a précisé l'entraîneur national.

Domination de l'Asmt

Chez les messieurs, la palme est revenue à l'Asmt. Dans le concours de carabine (10m), les trois médailles ont été glanées par trois tireurs militaires, à savoir Alaa Eddine Azizi, Anis Jebali et Wahid Bourkas. Au pistolet (10 m), la médaille d'or a été décrochée par Mohamed Ben M'Barek du Csgn. Les deux autres sésames ont été glanés respectivement par les deux signataires de l'Asmt, en l'occurrence Alaa Othmani et Seif Eddine Azizi. La finale de la coupe de Tunisie aura lieu le 27 de ce mois au Bardo. Elle sera organisée par l'Association sportive militaire de Tunis (Asmt).

Le Mondial en point de mire

Après un repos de 15 jours, l'équipe nationale reprendra du service le 15 août. Elle devra préparer le championnat du monde devant se dérouler à Bakou au mois de novembre 2020. D'autre part, la sélection tunisienne effectuera des stages en commun avec l'équipe d'Algérie au mois de décembre 2020 en vue de préparer le Grand-Prix de France prévu pour le mois de janvier 2021.