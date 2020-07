Cote d'Ivoire: COVID-19/Man - Le maire présente les actions de sensibilisation et d'assistance menées dans sa commune

Au point de presse quotidien du gouvernement sur la Covid-19, le 11 juillet 2020 à Abidjan-Plateau, le maire de Man, Aboubakar Fofana, a présenté toutes les actions de sensibilisation et d'assistance menées auprès de ses populations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Coronavirus.

Dès les premières heures, la municipalité de la plus grande commune de l'Ouest de la Côte d'Ivoire forte de plus de 200 000 habitants, a organisé des rencontres d'information avec les syndicats des transporteurs, des commerçants, des couturiers et des artisans, les chefs des grandes communautés de la ville pour les sensibiliser au respect des mesures barrières contre la Covid-19.

La sensibilisation, a expliqué Aboubakar Fofana, a été faite également à travers les radios de proximité par la diffusion de messages et de spots en langues locales (dan, malinké et wê), la confection de banderoles et d'affiches et l'utilisation de véhicules sonorisés et des griots traditionnels.

Les communautés, les couches socioprofessionnelles et les confessions religieuses dans tous les quartiers de la ville ont été également appuyées à travers des dons de matériels divers, notamment des kits d'hygiène (gels hydro-alcooliques, savon, seaux, cache-nez) et de vivres.

Pour soutenir les commerçants de la ville qui subissent les effets néfastes de cette crise sanitaires, avec d'importants manques à gagner, le Conseil municipal leur a accordé une exonération de deux mois de taxes (avril et mai 2020).

Selon le maire, à ce jour, la commune de Man n'a enregistré que deux cas de Covid-19, dont un décédé et un guéri.