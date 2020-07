Ile Maurice: Port-Louis - Une femme menacée de chantage par son ex-compagnon

Les faits se sont produits hier, mardi 14 juillet. Une femme, âgée de 31 ans, a porté plainte contre son ex-compagnon car elle a été menacée de chantage et insultée par l'homme alors qu'elle était chez elle.

Dans sa plainte, la femme a expliqué qu'elle était devant sa porte lorsque son ex, agé de 28 ans, est arrivé et lui a demandé tous ses bijoux et la somme de Rs 50 000. «Sinon mo pou avoye tou foto seki nou ena to mari ek tou to fami» lui aurait-il dit. Devant son refus, l'ex lui aurait lancé «si to pa donn mwa tousala, mo pou défigire twa». Craignant pour sa sécurité, elle l'a dénoncé à la police.