Cameroun-Guinée équatoriale - Un nouveau consul général à Ebolowa

La cérémonie de remise officielle de l'Exéquatur par le gouverneur du Sud, à Atanasion Nvomo Sima Mangue a eu lieu le 7 juillet dernier.

Les relations d'amitié et de fraternité qui unissent la Guinée équatoriale et le Cameroun, ont connu un coup d'accélérateur. C'était le 7 juillet 2020, avec la remise officielle de l'Exéquatur à Atanasio Nvomo Sima Mangue, par le gouverneur Félix Nguélé Nguélé. Avec cet acte qui confirme sa désignation par les autorités équato-guinéennes, il est devenu dès cet instant, Consul général de la Guinée équatoriale à Ebolowa.

C'est d dans la salle des actes de la mairie d'Ebolowa I, parée aux couleurs des deux pays, dans le strict respect de la distanciation sociale, vu le contexte de la lutte contre le coronavirus, qu'a eu lieu le cérémonial protocolaire diplomatique. Pour la circonstance, le gouverneur du Sud était entouré de ses plus proches collaborateurs, ainsi que certains invités spéciaux tels que : Juan Ondo Mve, le chargé d'affaires de l'Ambassade de Guinée équatoriale au Cameroun et une mission venue du ministère des Rlations extérieures.

Rappelant les liens d'amitié et de coopération qui durent depuis 1968 et qui unissent les deux peuples frères du Cameroun et de Guinée équatoriale, deux pays d'Afrique centrale qui partagent plus de 200 kilomètres de frontière, Felix Nguele Nguele a exhorté le nouveau Consul général à tout mettre en œuvre pour implémenter sur le terrain, la vision partagée, les rapports d'amitié et la convergence de vues, des deux chefs d'Etat, Paul Biya du Cameroun et Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de Guinée équatoriale. Le gouverneur a par ailleurs invité Atanasio Nvomo Sima Mangue, à travailler en étroite collaboration avec sa hiérarchie et, à veiller au respect et à l'application des lois en vigueur au Cameroun.