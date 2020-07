Soudan: La MINUAD exprime le souci sur la violence à Kutum et au camp Fata Brno

Zalingei — Les forces de maintien de la paix au Darfour se sont déclarées préoccupées sur les incidents de violence dans l'État du Nord-Darfour qui ont tué et blessé de nombreux civils et déplacés au cours des deux derniers jours.

La Mission des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour (MINUAD) a exprimé dans son communique sa profonde préoccupation sur les incidents violents qui ont éclaté dans la ville de Kutum le 12 juillet et l'attaque menée par des inconnus armés sur le camp de Fata Borno pour les déplacés le matin du 13 juillet, tuant 9 personnes déplacées et en blessant 20.

Le texte a affirmé que la mission œuvrait étroitement avec les autorités et les communautés soudanaises concernées pour apaiser les tensions afin de prévenir de nouvelles pertes en vies humaines, ajoutant que la mission a envoyé des unités de police supplémentaires formés dans la région et intensifié les patrouilles dans et autour des zones de tension pour assurer la sécurité et la protection des personnes déplacées, et à cette fin, la mission a engagé les chefs de communauté et les exhorte avec toutes les parties à faire preuve de retenue.

Le texte de la MINUAD a expliqué: "À la demande du gouvernement, la MINUAD a envoyé une équipe d'évacuation médicale aérienne à Kutum pour œuvrer à la stabilisation du cas de 13 blessés graves et à leur évacuation à El Fasher. "