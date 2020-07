Sénégal: Saint-Louis - Zahra Iyane Thiam finance des mutuelles à hauteur de 105 millions FCFA

Le Ministre de la Microfinance, de l'Économie Sociale et Solidaire était lundi, à Podor, où elle a clôturé sa tournée nationale du Programme d'Appui sectoriel de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire.

Zahra Iyane Thiam y a remis une enveloppe en guise de subvention d'un montant de 105 millions FCFA aux mutuelles d'épargne et de crédit de la région de Saint-Louis. Cela entre dans le cadre du Programme de Résilience contre les impacts de la Covid-19.

C'est le département de Podor qui a abrité avant-hier, lundi 13 juillet, la cérémonie de clôture de la tournée nationale du Programme d'Appui sectoriel de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire, sous la présidence du Ministre Zahra Iyane Thiam.

Elle y est allée apporter un financement aux mutuelles d'épargne et de crédits de la région Nord. Il s'agit en effet d'une subvention aux acteurs de la zone d'un montant global de 105 millions CFA.

La région de Saint-Louis est la dernière étape d'une série de visites qui a mené le ministre Zahra Iyane Thiam dans toutes les 14 régions du Sénégal.

Cette enveloppe financière a été partagée entre les mutuelles à savoir, le Gie Aida Aïcha de Podor qui a reçu 10 millions, alors que la MEC Propas de SaintLouis qui s'active dans le domaine de la pêche a obtenu 15 millions FCFA.

Des bons d'une valeur de 85 millions FCFA ont été accordés sous forme de subvention aux groupements de la région touchés par la pandémie de Covid19. Des comités de suivi seront mis en place pour une utilisation à bon escient des fonds.

Devant les bénéficiaires, le ministre de la Microfinance a rappelé l'importance de son déplacement qui permet d'encourager les initiatives locales , mais aussi permet d'aider ces mutuelles d'épargne à « conserver leurs activités afin de participer au développement local et d'autre part renforcer la résilience des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour la pérennité des activités économiques, et la préservation du tissu socio-économique local », dira le ministre.

L'occasion a été saisie par les mutuelles de crédit et d'épargne de la région Nord, bénéficiaires du fond du programme d'appui sectoriel d'exposer à leur ministre de tutelle leurs difficultés rencontrées avant et pendant la pandémie de Covid-19.

Elles ont aussi montré leur satisfecit par rapport aux financements qui leur sont alloués et demandent une augmentation des fonds.

Le Ministre Zahra Iyane Thiam n'a pas manqué d'exprimer son entière satisfaction par rapport à l'engagement des femmes des différents GIE du Nord qui sont parties presque de rien jusqu'à arriver à mettre sur pied des mutuelles d'épargne et de crédit qui fonctionnent.