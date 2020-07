Afrique: Super prix grand bâtisseur/Trophée Babacar Ndiaye - Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi désigné vainqueur

Le Président de la République arabe d'Egypte, Abdel Fattah al-Sissi a été désigné le 26 juin 2020, à Nairobi au Kenya, The Africa Road bulders, super prix Grand bâtisseur doté du trophée Babacar Ndiaye, ancien président de la Banque africaine de développement (Bad), indique un communiqué.

Il a été désigné par le Comité de sélection, pour son leadership personnel et pour la réalisation de plusieurs travaux achevés qui concourent à l'amélioration de la qualité de vie des populations.

Par ailleurs, le comité de sélection a salué les projets de la station de métro d'Héliopolis, du pont suspendu sur le Nil au Caire et le projet d'extension du port de Damiette et de la réhabilitation de la ligne ferroviaire Tanta-Mansourah-Damiette.

En effet, tous ces projets achevés ou en finition facilitent la mobilité des biens et des personnes, créent des opportunités d'affaires et d'emplois.

Dans la même veine, le Prix spécial Grand bâtisseur de la route a été attribué au Président ivoirien Alassane Ouattara, pour son leadership personnel, pour la définition de grands projets structurants en matière de routes et de ponts depuis 2011 et surtout pour sa détermination à bâtir des routes et des autoroutes d'intégration régionale, pour la prospérité économique et le bonheur des populations.

Le président de la banque africaine de développement (Bad), Akinwumi Adesina, s'est vu également attribuer un Prix spécial Grand bâtisseur de la route, pour son soutien appuyé à des projets majeurs de ponts, d'autoroutes, et de transports à travers toute l'Afrique, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest et pour sa détermination à poursuivre l'œuvre de construction de l'Afrique et particulièrement des projets de construction de la route et des transports.

Ces différents prix seront remis le 25 août 2020, à Abidjan, en marge des Assemblées annuelles de la banque africaine de développement.