Cote d'Ivoire: COVID-19 - Le maire de Katiola, Thomas Camara, partage son expérience en matière de gestion de la pandémie

Invité principal du point presse gouvernemental sur la COVID-19, le 13 juillet 2020 à Abidjan, le maire de Katiola, Thomas Camara, a partagé son expérience dans le cadre de la gestion de la pandémie à Coronavirus.

A Katiola, l'accent a été mis sur la sensibilisation des masses. Cette action a été renforcée par la mise en place d'un comité de lutte contre la COVID-19, l'implication des leaders communautaires et religieux, l'esprit citoyen des jeunes et l'engagement des associations des femmes.

Le conseil municipal a procédé à la distribution de kits sanitaires, de masques, de dispositifs de lavage des mains au corridor Nord, Sud, Est et Ouest de la ville, dans les marchés et des gares routières. Les maquis, bars et boîtes de nuit ont été également fermés. Des lieux publics ont été désinfectés.

La mise en œuvre de ce plan de riposte, a-t-il souligné, a permis à Katiola, commune de 56 600 âmes, située à 50 km de Bouaké, de n'enregistrer officiellement aucun cas testé positif.

Toutefois Thomas Camara, a déploré le ralentissement des activités économiques et la baisse des recettes communales d'environ 40%. Pour aider les populations vulnérables, la mairie leur a distribué des vivres et non vivres.

Le maire Thomas Camara a enfin salué la clairvoyance et la réactivité du gouvernement qui a pris des mesures vigoureuses pour contenir la propagation de la pandémie en Côte d'Ivoire.