Sénégal: Saint-Louis - Troisième pluie enregistrée, des désagréments causés à la circulation des véhicules et des piétons

La région de Saint-Louis a enregistré dans la nuit de lundi 13 au mardi 14 juillet sa 3ème pluie, une forte pluie avec des précipitations qui atteignent les 44 mm.

Les eaux ont envahi plusieurs artères et quartiers de la ville, rendant la circulation très difficile chez les automobilistes et les piétons. Le décor laisse aussi à désirer dans certains quartiers où les eaux de pluie se sont mélangées aux ordures ménagères.

Après les deux tombées de pluie enregistrées d'abord le samedi 11 et le dimanche 12 juillet dernier dans la capitale du Nord, Saint-Louis a encore enregistré une troisième pluie dans la nuit de lundi 13 au mardi 14 juillet.

C'est la pluie la plus forte d'ailleurs des trois tombées de pluie et elle a été accompagnée de vents très violents. Une pluie qui certes, n'a pas fait de dégâts matériels mais a causé d'énormes désagréments à la circulation des véhicules et des piétons.

Les eaux de pluie ont envahi plusieurs artères et quartiers inondables du faubourg de Sor. S'il est difficile pour les automobilistes de circuler et de se déplacer d'un endroit à un autre, il l'est aussi et même impossible pour les piétons de pouvoir vaquer tranquillement à leurs occupations sans avoir à patauger dans les eaux de pluie.

Lesquelles eaux se sont mélangées aux ordures ménagères dans certains quartiers tels que Pikine et Diaminar où les habitants ne savent plus où donner de la tête.

Du côté des responsables du service de la Météo de Saint-Louis, l'on note des précipitations qui atteignent la quarantaine de millimètres d'eaux.

La commune de Bokhol dans le département de Dagana affiche 44,5 mm ; la Direction Régionale du Développement Durable (DRDR) de Saint-Louis (44 mm) ; Saint-Louis Bango (41 mm) ; Savoigne (36,2) ; Rao (32,5 mm) ; Dagana (32 mm) ; Ndiaye arrondissement (30 mm) ; Ross Béthio (26 mm) ; RichardToll (25,5 mm) ; Rosso Sénégal (24 mm) et Lamsar (20 mm).