Tunisie: On a lu pour vous «Danser au Bord de l'Abîme» de Grégoire Delacourt - Un roman vertigineux

Voici une déroutante lecture d'été. L'œuvre de Grégoire Delacourt «Danser au bord de l'Abîme» se laisse découvrir d'une seule traite. Arrêt littéraire oblige.

«Danser au bord de l'Abîme», titre poétisé, énigmatique à souhait et tellement tentant. «Tel est pris qui croyait prendre», le lecteur mord à l'hameçon et ne pourra plus se défaire des 280 pages du livre à succès de Grégoire Delacourt, écrivain contemporain de renom, auréolé de plusieurs prix prestigieux.

«Un coup de tonnerre, la foudre, un coup de tête, une vie qui se dilue, comme une aquarelle, une autre qui apparaît. C'était aussi simple que cela. Aussi beau. Aussi définitif. Et tellement déraisonnable -- mais n'est-ce pas la déraison parfois qui a raison?». C'est ainsi qu'a été annoncée la péripétie sentimentale d'Emma.

Dans un style concis, pointu, et hautement captivant, l'écrivain nous narre une vie. Dans ce roman, il nous raconte le tournant inattendu que prend ce vécu singulier. L'histoire d'un coup de foudre qui frappe au moment où on s'y attend le moins. Delacourt met des mots justes sur les sentiments humains et leurs contradictions, les émotions en effervescence qui s'entremêlent d'une manière incontrôlable. Du pouvoir d'un regard, à la force d'un geste, de la lumière à l'obscurité, de la beauté à la douleur, de la joie à la chute fatidique... Cette histoire happe, du début à la fin.

La plume de Delacourt ne raconte pas une simple romance, elle esquisse la vie, avec ses douleurs enfouies, ses angoisses dissimulées, ses sentiments intérieurs. Il nous est presque impossible, nous, lecteurs sous le charme, de résumer ou même de toucher à l'histoire de cette quarantenaire, mariée, qui supporte de moins en moins la lassitude pesante de son quotidien... chamboulé du jour au lendemain sur la terrasse d'une brasserie.

Cette tragédie est une aventure, une beauté innommable et infiniment triste, disponible en livre de poche.