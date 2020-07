Angola: L'AIPEX enregistre 286 propositions d'investissement privé

Luanda — Deux cent 86 propositions d'investissement privé ont été enregistrées, d'août 2018 à juin 2020, par l'Agence pour l'investissement privé et la promotion des exportations (AIPEX), ce qui permettra la création de 19.190 emplois parmi les nationaux et étrangers.

Selon le rapport statistique de l'AIPEX, faisant référence à juin, parvenu lundi à l'Angop, parmi les projets d'investissement présentés, se démarquent le secteur industriel (124), le commerce (71), la prestation de services (55), l'agriculture (12) et construction civile (8).

Parmi les secteurs, l'industrie est celui qui prévoit d'absorber la valeur d'investissement la plus élevée, avec plus d'un milliard de dollars, la construction civile avec 686 millions, l'agriculture (199 millions), le commerce (139 millions), la santé (131 millions), prestation de services (99 millions), pêche (82 millions) et hôtellerie et tourisme (30 millions).

Sur le total des propositions d'investissement, destinées à presque toutes les provinces du pays, 57 projets ont déjà été mis en œuvre, 221 sont en cours de mise en œuvre, trois doivent encore être mis en œuvre et cinq ont abandonné.

La mise en œuvre des 57 projets évalués à 909 millions de dollars, selon le rapport de l'AIPEX, a déjà permis la création de 4 890 emplois effectifs.

En ce sens, les projets en cours d'exécution (221) sont évalués à plus d'un milliard de dollars, tandis que les projets à mettre en œuvre (3) seront budgétisés à 10 millions USD. Les cinq projets abandonnés étaient budgétisés à 33 millions de dollars.

Les provinces qui ont reçu le plus de propositions sont la ville de Luanda, avec 226 propositions d'investissement, la province de Bengo (12), Benguela (9) et Malange (9), qui ont le plus suscité l'intérêt des investisseurs au cours de la période sous analyse.

L'AIPEX vise à promouvoir les exportations, attirer les investissements privés, enregistrer les propositions d'investissement, le soutien institutionnel et suivre l'exécution des projets d'investissement et l'internationalisation des entreprises angolaises.