Sénégal: Général Jean-Baptiste Tine - « La fin de l'état d'urgence ne signifie pas la fin de la lutte contre la pandémie »

Le Haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Jean Baptiste Tine, s'est adressé au personnel de la gendarmerie après trois mois d'urgence.

« La fin de l'état d'urgence ne signifie pas la fin de la lutte contre la pandémie. C'est une nouvelle page du combat contre la maladie qui s'ouvre. Elle consiste désormais à veiller à l'application des mesures barrières avec tact et pédagogie, tout en sauvegardant notre potentiel.

Parallèlement, le retour de la liberté de circulation nécessite un engagement résolu, pour le maintien de la dynamique de l'occupation permanente du terrain par les unités qui nous a valu des résultats perceptibles, aux impacts positifs sur le sentiment de sécurité », dit-il.

Dans la nouvelle phase de la lutte contre la pandémie, Jean Baptiste Tine invite ses hommes à « concilier avec les nouvelles contraintes sanitaires et sociologiques, les défis de lutte contre les vols à main armée, l'insécurité routière, le trafic de drogue et la coupe illicite de bois, mais également la menace terroriste dans les villes et à nos frontières. Cette lutte doit être menée par des actions planifiées accordant une place privilégiée au renseignement et à l'anticipation opérationnels. Elle doit également être menée en parfaite symbiose avec les forces de défense et de sécurité et les autorités administratives, dans un esprit franc et solidaire », préconise-t-il.